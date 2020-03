Les développeurs et les éditeurs disent que Google ne leur offre pas assez d’argent pour amener leurs jeux dans les stades

Google Stadia n’a pas été un énorme succès. Une grande raison est le manque de jeux. Et la raison pour laquelle la bibliothèque de logiciels de Stadia est si petite est que Google n’est pas disposé à dépenser de l’argent pour acheter plus de jeux sur la plate-forme.

Comme l’a rapporté Business Insider, de nombreux développeurs ont expliqué que l’une des principales raisons pour lesquelles les Indiens sont restés loin de Stadia est le manque d’incitation financière de Google. Un cadre d’une maison d’édition a décrit le montant d’argent que Google leur offrait comme «si bas» qu’il ne faisait même pas partie de la conversation.

Un autre développeur indépendant a décrit comment la plupart des propriétaires de plates-formes, comme Microsoft et Epic, offrent des incitations initiales pour inciter les développeurs et les éditeurs à créer ou à publier des jeux sur leurs magasins. Mais avec Google Stadia, l’incitation était, selon les mots de ce développeur, “… plutôt inexistante”.

Actuellement, il n’y a que 28 jeux disponibles sur le service de streaming de jeux vidéo. Et tandis que Google promet d’ajouter plus de 10o à la plate-forme cette année, ce rapport de Business Insider dépeint une image qui inquiète les développeurs de travailler avec Stadia. Beaucoup ont indiqué à Insider qu’ils étaient préoccupés par l’avenir de Stadia et par la détermination de Google à gérer le service à long terme.

Depuis sa première révélation, Google Stadia a eu du mal à convaincre les joueurs de donner une chance au service de streaming. Un manque de jeux, des problèmes de précommandes, d’anciennes versions de jeux téléchargés sur le service et d’autres problèmes ont tourmenté Stadia depuis son lancement en novembre 2019.

Bien que de nouveaux et gros jeux, comme le prochain Doom Eternal, soient toujours prévus sur Stadia cette année, il semble que le tout soit sur un terrain fragile.

.