les développeurs montrent comment jouer

Sans le retard qu’il y a subi au cours du mois d’octobre, nous pourrions déjà diriger notre empire hospitalier et faire face aux situations difficiles auxquelles sont confrontés les directeurs d’une clinique. Mais bon, annoncer pour Nintendo Switch est toujours une raison d’être heureux! Et de toute façon, Il nous reste peu pour profiter de l’hôpital de Two Point.

Et oui, Two Point Hospital sortira sur Nintendo Switch, en plus d’apparaître également sur PlayStation 4 et Xbox One, 25 février Après avoir réussi à passer par PC. Mais ce n’est pas ce que nous voulons vous montrer aujourd’hui; sur la chaîne YouTube officielle de ce simulateur intéressant un gameplay a été publié d’un peu plus de 10 minutes au cours desquelles les développeurs eux-mêmes sont aux commandes pour montrer aux téléspectateurs comment l’hôpital est créé, les premières chambres, le recrutement du personnel … Allez, quelles ont été les mécanique de base du jeu, mais tout au long de nos jeux, nous vous disons déjà que la chose sera compliquée avec des situations très drôles! On laisse la vidéo en question juste en dessous!

Que pensez-vous de ce titre? Serez-vous avec lui pour diriger un hôpital n’importe où?

