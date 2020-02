Les développeurs s’inquiètent de la nouvelle politique de remboursement de GOG

GOG, la plateforme de jeu Projekt RED CD, a récemment mis à jour ses politiques de remboursement en faveur des joueurs. Pour cette raison, le magasin d’heures vous permet de retourner un jeu jusqu’à 30 jours après l’achat, qu’il ait été installé et joué à tout moment.

Comme prévu, les nouvelles de ce calibre ont ravi tous les utilisateurs de GOG, qui ont félicité CD Projekt RED pour sa vision commerciale toujours en faveur des joueurs. Cependant, les nouvelles ont suscité la controverse, car diverses études et développeurs ne sont pas si satisfaits de la mesure.

Nouvelle politique GOG, un succès ou une erreur?

Au début, la nouvelle politique de remboursement de GOG semble être un énorme succès sur CD Projekt RED. Les joueurs peuvent acheter des jeux sans se soucier d’éventuelles erreurs techniques ou incompatibilité avec leurs goûts, car ils auront la possibilité de les retourner et de récupérer leur investissement.

Cependant, beaucoup pensent que c’est une épée à double tranchant. Plusieurs utilisateurs pensent que les joueurs peuvent profiter de la mesure et abuser du système de rabais pour essayer autant de jeux qu’ils le souhaitent.

L’une des plus grandes critiques que CD Projekt RED a reçues provenait d’autres développeurs et distributeurs, qui n’étaient pas au courant du changement de politique avant qu’il ne devienne public et officiel.

Les membres de l’industrie en ont discuté et sont parvenus à diverses conclusions. Certains pensent que 30 jours, c’est trop long, car 1 ou 2 semaines suffisent pour savoir si un jeu nous plaît ou non. Il y a ceux qui soutiennent qu’en 30 jours, il est même possible de terminer les jeux, puis de les retourner. Les développeurs pensent que les utilisateurs pourraient utiliser cette méthode pour jouer et ne rien dépenser.

«Eh bien, je n’en sais rien. 30 jours, c’est beaucoup plus que ce que je pense nécessaire pour évaluer un jeu, et bien plus que presque tous les jeux prennent pour se terminer si vous les jouez 1 heure par jour », a déclaré Rami Ismail, l’un des développeurs qui s’est entretenu avec le respect.

Plusieurs créatifs ont déclaré qu’ils étaient d’accord sur le fait que les joueurs avaient des politiques de remboursement équitables. Malgré cela, ils estiment que des mesures devraient également être mises en œuvre pour empêcher une utilisation abusive du système.

Le problème s’aggrave un peu parce que GOG propose des jeux sans DRM, il n’a donc probablement pas un moyen aussi efficace de suivre ce que les utilisateurs jouent au-delà des téléchargements qu’ils font sur la plate-forme.

Il semble que GOG ait tout sous contrôle

Dans sa déclaration d’il y a quelques jours, CD Projekt RED a détaillé certaines mesures pour empêcher les utilisateurs d’abuser du système de remboursement. Il semble donc que l’entreprise ait tout sous contrôle.

L’étude a déclaré que personne n’utilisera sa nouvelle politique “pour nuire aux développeurs”, car à tout moment, ils analyseront la situation pour empêcher les utilisateurs de s’en tirer d’une manière ou d’une autre.

De plus, CD Projekt RED a invité les joueurs de GOG à n’utiliser les remboursements que dans les cas nécessaires. L’étude a précisé que des changements récents étaient possibles grâce au soutien et au bon comportement de la communauté. Cliquez sur ce lien pour en savoir plus sur GOG.

