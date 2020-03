Les directeurs créatifs d’E3 abandonnent l’édition de cette année

E3 Je viens de recevoir un autre coup dur cette année. iam8bit a démissionné comme Directeurs créatifs pour E3 2020, laissant l’avenir incertain pour l’événement. Plus tôt cette année, juste après Sony annoncé qu’ils n’allaient pas commencer dans l’édition 2020, le ESA forgé une alliance avec iam8bit dans le cadre de l’évolution de E3 Un mois plus tard, iam8bit Il a annoncé sa démission.

C’est avec des émotions mitigées que @ iam8bit a décidé de démissionner en tant que directeurs créatifs de ce qui allait être une expérience de plancher # E32020 évolutive. Nous avons produit des centaines d’événements de jeux + communautaires et c’était un rêve d’être impliqué avec l’E3. Nous souhaitons bonne chance aux organisateurs.

– iam8bit (@ iam8bit) 5 mars 2020

Cette démission n’explique pas la raison de la décision. Cela signifie qu’il n’a probablement rien à voir avec le coronavirus, car la société n’aurait aucune raison de cacher ce problème. L’explication la plus logique pourrait être due aux différences créatives entre iam8bit et la Ça. Ils ne seraient pas les premiers à remettre en cause la vision du ESA pour l’événement Geoff Keighley a annoncé que cette année, il ne serait pas impliqué dans E3 parce que je n’étais pas à l’aise avec la vision que l’organisation avait de l’événement.

