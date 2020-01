Les disparus: J.J. Macfield et l’île des souvenirs obtiennent une version physique

Publié le 22 janvier 2020 par Brian (@NE_Brian)

Les disparus: J.J. Macfield et l’île des souvenirs, qui était auparavant exclusive à l’eShop, obtient maintenant une version physique. Limited Run Games a sécurisé le jeu pour la vente au détail.

Précommandes pour l’édition physique de The Missing: J.J. Macfield et Island of Memories ouvriront le 31 janvier. Vous pourrez précommander sur le site Web de Limited Run Games.

Voici un aperçu du titre:

La disparition soudaine d’un cher ami stimule J.J. Macfield va chercher son amie sur la curieuse île aux souvenirs.

Vous ne pouvez pas mourir sur cette île cauchemardesque même si vous êtes gravement blessé. Peu importe combien de fois J.J.s’a ramenée des mains de la mort, elle traîne son corps mutilé plus profondément dans les bois.

Elle risque la souffrance d’avoir les bras et les jambes arrachés, le cou cassé, l’immolation… le tout pour retrouver son amie.

J.J. sacrifie son propre corps et sa propre vie dans ce voyage afin qu’elle puisse découvrir les réponses à ses questions: Pourquoi mon amie est-elle partie? Quelle est cette sensation inconfortable?

