Les dix jeux les plus vendus au Royaume-Uni au cours de la dernière décennie, sur la base des ventes physiques

Publié le 4 janvier 2020 par Brian (@NE_Brian)

dans News, Switch, Wii U

La BBC a fourni de nouvelles données révélant les jeux les plus vendus de la dernière décennie au Royaume-Uni. Seules les ventes physiques ont été prises en compte ici, donc aucun téléchargement numérique n’est inclus.

Voici la liste complète:

1. Grand Theft Auto V

2. Call of Duty: Black Ops

3. Minecraft

4. Call of Duty: Modern Warfare 3

5. FIFA 14

6. FIFA 13

7. FIFA 15

8. Call of Duty: Black Ops II

9. FIFA 11

10. FIFA 12

La source

en relation