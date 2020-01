Les dix meilleurs jeux Nintendo 3DS les plus vendus (en décembre 2019)

Les ventes de la puissante Nintendo 3DS commencent vraiment à s’arrêter maintenant, mais les ventes de logiciels continuent de couler à mesure que la transition vers Switch se poursuit.

Nous avons déjà examiné les dix jeux Switch les plus vendus plus tôt dans la journée, mais tournons maintenant notre attention vers la 3DS pour le bon vieux temps. Ce ne sera probablement pas autant un choc Mario Kart 7 est toujours en pole position et a vendu environ 300 000 exemplaires au cours des six derniers mois.

La liste suivante présente les jeux 3DS les plus vendus publiés par Nintendo au 31 décembre 2019, avec des ventes physiques et numériques incluses:

Dix jeux Nintendo 3DS les plus vendus (au 31 décembre 2019):

1) Mario Kart 7 – 18,68 millions

2) Pokemon X et Y – 16,44 millions

3) Pokémon Soleil et Lune – 16,18 millions

4) Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha – 14,26 millions

5) Nouveau Super Mario Bros.2 – 13,32 millions

6) Super Mario 3D Land – 12,67 millions

sept) Animal Crossing: New Leaf – 12,45 millions

8) Super Smash Bros.pour Nintendo 3DS – 9,57 millions

9) Pokémon Ultra Sun et Ultra Moon – 8,70 millions

dix) Tomodachi Life – 6,55 millions

Possédez-vous vous-même bon nombre de ces jeux les plus vendus? Des surprises sur la liste? Dites-nous ci-dessous.

.