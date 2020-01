Les dix meilleurs jeux vidéo des années 2010

D’accord… C’EST peut-être ma dernière liste des «meilleurs de 2010». J’en ai fait beaucoup, mais ce sera peut-être ça. Peut être. Je veux dire, janvier n’est pas encore fini. Donc…

Quoi qu’il en soit, voici le problème avec moi… Je ne suis pas un très bon joueur. Je aime les jeux vidéo; JE JOUE souvent aux jeux vidéo. Mais c’est plus que je ne suis pas bon dans les jeux, et à cause de cela, je me lasse facilement des titres individuels. J’ai aussi un mauvais penchant pour acheter des jeux et soit NE JAMAIS les jouer ou y jouer pendant environ deux heures et ne plus jamais les toucher quand littéralement autre chose dans le monde attire mon attention pendant une minute Shout-out à certains titres qui en ont été victimes : Batman: Arkham City, Elder Scrolls: Oblivion, Grand Theft Auto V et The Last Of Us.

J’ai téléchargé The Witcher 3 A YEAR AGO vers Noël, et je viens de commencer à y jouer lors de cette dernière Thanksgiving! Et ça avance très lentement. Je pense que je suis coincé dans un puits après avoir combattu le premier monstre réel? Je ne sais pas. J’ai été distrait et j’ai commencé à jouer le jeu n ° 2 sur ma liste. Et puis j’ai téléchargé Until Dawn et je veux y jouer ensuite.

Cela dit, j’aime beaucoup les jeux vidéo bien que je sois un mauvais “joueur”, et j’ai tendance à me passionner pour ceux que je creuse vraiment. Vous auriez dû me voir quand les jeux Phoenix Wright sortaient dans les années 2000! Oh mec! Cela a eu le même effet sur moi que Game of Thrones a eu sur tout le monde dans le monde. J’ai accroché à cette série.

Il y a eu quelques jeux Ace Attorney sortis dans les années 2010, mais la magie s’était épuisée depuis longtemps quand je ne pouvais tout simplement pas passer à travers le snoozefest qui était Ace Attorney Investigations. Qui aurait pensé que jouer avec Edgeworth serait si… «bla»?

Mais quels jeux du DID 2010 ont de la magie pour moi? Au moins QUELQUE magie. Des traces de magie? Il devait y en avoir quelques-uns, non?

Voici mes choix:

Je suppose que c’est le jeu de combat obligatoire de ma liste. Et c’est basé sur la bande dessinée, alors… amusant! J’ai acheté ça parce que j’avais des designs sur ma femme et j’apprends et je joue ensemble, mais j’ai IMMÉDIATEMENT commencé bien mieux qu’elle (elle n’est pas du tout une joueuse, donc même mon faible niveau d’expérience de jeu était un golfe à surmonter), et cela ne s’est jamais amélioré. Elle s’est vite ennuyée avec ça, et depuis lors, j’ai continué à jouer un peu. ET ICI, DANS MON TOP 10! Je vous le dis, garder cela à un jeu par série me tue parce que je ne peux pas le charger avec tous les Pokémons auxquels j’ai joué cette décennie.

Quoi qu’il en soit, j’ai joué à travers tout le mode histoire après le renflouement d’Amanda. Ce n’est pas mal, honnêtement. C’est amusant d’écraser des boutons et de regarder de grandes séquences d’attaque. Et avec des personnages que je connais et que j’aime, ce fut une joie de voir leurs capacités si magnifiquement mises en pratique.

Mon problème inhérent aux jeux de combat est que littéralement n’importe qui dans le monde m’effacerait de la carte, donc j’ai toujours trop peur de les prendre en ligne. Encore une fois: je suis mauvais aux jeux. Donc, à part le mode histoire, il n’y a généralement pas grand-chose à faire.

Près du bas du top 10, nous arrivons à Red Dead Redemption. Le truc, c’est que j’ai vraiment apprécié ce jeu, donc ce n’est pas un coup. Je connais des gens l’amour ce jeu, donc ne prenez pas cela comme une plainte. Mais je suis rentré plusieurs heures, l’ai posé et je n’y suis jamais retourné. Je pense que j’ai commencé à jouer à Fallout 3 à la place? Je les ai tous les deux en même temps.

Le gros «problème» du RDR était que j’arrivais à une partie du jeu où je devais gagner une course de chevaux pour vraiment faire avancer l’histoire, mais j’avais un cheval de merde. Au lieu de former un nouveau poney, j’ai juste… joué un autre jeu. Tel est le jeu pour moi: au moment où je frappe l’adversité, je me lasse et je passe à autre chose. RDR a probablement été le premier jeu à monde vraiment ouvert auquel j’ai jamais joué, et je ne pense pas avoir encore compris que je pouvais simplement quitter les quêtes et faire TOUT ce que je voulais. Je pensais que je dépendais de ce fichu cheval.

Pourtant .. ce jeu a été une explosion jusqu’à ce que j’en arrive à ce point, qu’il s’agisse de jouer au poker, de faire du fooling ou de simplement tirer sur des idiots avec un ciblage certes excellent dans le jeu. Je vais certainement le rejouer un jour si j’ai envie de déballer la PS3. J’ai l’impression d’avoir laissé BEAUCOUP de plaisir sur la table avec celui-ci lorsque ma durée d’attention s’est dissipée.

LiaDS est un jeu Switch téléchargeable qui nécessite le travail d’équipe de 4 joueurs pour naviguer dans un vaisseau spatial et sauver des otages. C’est un jeu de rien mignon et amusant, et la coordination des efforts entre vos amis est une bonne idée pendant que vous découvrez tous ce que vous êtes le mieux. Vous voulez que je garde le bouclier ou que je vole.

J’apprécie vraiment ce genre de jeux amusants occasionnels téléchargeables à bas prix que vous pouvez jouer à votre guise lorsque les copains sont autour Et de tous ceux que j’ai joué cette décennie, c’était le meilleur.

C’est un jeu de société décent qui est addictif. Chaque fois que nous avons quatre personnes chez nous, nous finissons par jouer.

Fallout New Vegas était à la fois un jeu que j’aimais et un qui m’a frustré sans fin. La frustration est venue sous la forme de l’édition «Ultimate» ou de tout autre nom qui contenait tous les DLC. Après plusieurs heures de jeu, cela a commencé à affecter les performances de la PS3, ce que je lis est assez courant. Après plusieurs heures, cela rendait le jeu injouable en raison du gel et du bégaiement du gameplay. Mais encore, nous le classons au # 7. Pourquoi?

Eh bien, le jeu était tellement amusant! Même si j’ai pu terminer Fallout 3 sans les problèmes techniques, j’ai encore creusé NV (et ne me lancez pas sur Fallout 4, que j’ai trouvé fastidieux après quelques heures seulement). Le jeu semblait plus ironique, le cadre était plus varié et les menaces plus périlleuses. Ces moustiques / frelons fakakta, non?! Vis ces gars. Je préfère combattre une paire de Deathclaws de FO3 plutôt qu’une d’entre elles.

New Vegas était une fantastique aventure en monde ouvert. Le Capital Wasteland était intense et Boston avait des tonnes de choses à faire, mais New Vegas était tout simplement le plus joyeux.

Dieu, ce jeu est magnifique. Et une telle expérience. Cela prend environ deux à trois heures pour terminer, et bien qu’il y ait une valeur de relecture, cela dépend du nombre d’autres personnes dans le monde qui jouent en même temps que vous. Je l’ai joué une fois, j’ai adoré et je ne jouerai probablement plus jamais. Mais ce fut une expérience mémorable.

Le voyage est exactement ce qu’il prétend être: votre petit avatar doit traverser un terrain difficile pour se rendre à un prétendu paradis au sommet d’une montagne lointaine. Vous rencontrez d’autres personnes dont vous ne pouvez pas voir les noms ou les gamertags et avec qui vous ne pouvez pas communiquer, à part émettre un appel musical. Vous flottez dans et hors de la vie de chacun lors de vos randonnées, et le tout est juste… puissant. Je veux une centaine de suites à ce jeu.

À l’autre bout du spectre du jeu, de la beauté et de la merveille innocente de Journey, vous avez la série Saints Row, qui est essentiellement GTA avec l’absurdité qui s’est élevée à un milliard. Saints Row The Third et SRIV étaient tous deux amusants, mais SRIV a juste décidé de vous donner des super-pouvoirs pour l’enfer. Il y a eu des concepts similaires dans des jeux comme Infamous (c’est celui-là, non?), Mais Saints Row n’est qu’un jeu complet de pisse.

Combattez vos ennemis au corps à corps avec une épée de gode! Fais exploser tes ennemis avec la puissance du Dubstep Gun! Volez à des vitesses ridicules et rendez le vol de voitures hors de propos! Faites une pause en sautant dans le sac avec n’importe quel membre de votre équipage! Pourchassez Keith David avec l’aide de Rowdy Roddy Piper pour une scène de combat épique! C’est absolument ridicule.

Ce n’est peut-être pas aussi profond ou poli que certains des types les plus sérieux d’expériences en monde ouvert, mais cela fait plus que compenser une douzaine de fois dans la bêtise et la joie.

Je vais tricher ici et je me réfère simplement à vous mon avis actuel de ce jeu!

Vous savez quoi de mieux que de jouer à des jeux vidéo? Je ne sais pas, beaucoup de choses. Très bonnes tartes à la crème de noix de coco! Sexe! Batman: le long Halloween! Ce sentiment que vous avez là où vous “savez” juste quelle chanson va venir ensuite sur Shuffle et puis ça le fait! Attendez, où j’allais avec ça?

Oh, c’est vrai! La partie sur les jeux vidéo que je n’aime pas est la partie JOUER. Le jeu idéal de chacun varie, mais personnellement, je ne veux pas vraiment faire face à un défi de haut niveau dans mes temps d’arrêt relaxants (SPOILER: Dark Souls n’est pas sur ma liste); Je veux vivre une histoire captivante que je peux diriger et influencer. The Walking Dead de TellTale, c’est ça.

Les défis que vous rencontrez dans TWD sont plus moraux que réflexes et basés sur la coordination œil-main. Qui sauvez-vous? Que dites-vous dans un moment tendu? À quel groupe faites-vous confiance?

Je n’ai pas encore terminé le dernier match de la série, mais j’y arriverai bien assez tôt. J’ai adoré les 3 premiers jeux et plus, et le monde qu’ils ont construit. C’était un jeu que même Amanda aimait, car elle dictait quand je devais jouer pour qu’elle puisse regarder le long. Il vous absorbe juste. J’aimerais que le spectacle soit aussi bon.

POKEMON. Est-ce que j’aime Pokémon?

QUOI

FAIRE

VOUS

PENSE?

Il s’avère que je le fais vraiment! Je joue essentiellement à Pokémon, sous une forme ou une autre, sans interruption depuis 1998. Rouge, jaune, or, cristal, stade, rubis, vert feuille, stade 2, perle, platine, HeartGold, noir, Y, alpha saphir, GO , le TCG, puis Shield.

Pokémon Shield est ce qui a rendu Pokémon FUN à nouveau pour moi. Avec Pokémon Black / White (Gen 5), je me suis lancé dans le combat en ligne, et avec X / Y / Alpha Sapphire (Gen 6), c’est tout ce que j’ai fait. J’ai consacré des centaines d’heures littérales au commerce, à la reproduction et aux combats en ligne. Le jeu, comme beaucoup le font lorsque vous devenez compétitif, est devenu moins agréable et plus frustrant.

Après avoir complètement ignoré la génération 7 pour jouer à Go et au jeu de cartes, j’ai décidé que je jouerais à Shield de la façon dont J’AI UTILISÉ pour aimer Pokémon. Juste profiter de l’intrigue et construire de nouvelles équipes de Pokeys avec des IV inconnus, des EV à dispersion et des natures aléatoires.

Vous savez quoi? Cela m’a fait me rappeler pourquoi j’aimais ces jeux.

Ils ont également sorti des HM! Et des rencontres aléatoires! Et la zone sauvage est l’un des meilleurs emplacements de tous les jeux à ce jour.

La seule chose qui aurait empêché Skyrim d’être mon n ° 1 était le sentiment que j’avais sorti à la fin des années 2000. Nan! 2011! Faire la coupe!

Skyrim est tout simplement génial. Le meilleur jeu de monde ouvert jamais créé. Il y a des gens qui vous diront que Oblivion est meilleur, mais je suis ici pour vous dire que j’ai joué à Oblivion, et les graphismes m’ont empêché de m’impliquer. Cela ressemble à un jeu Windows de 1996! L’histoire est peut-être supérieure, mais je pensais juste qu’elle avait l’air si dérisoire. Skyrim est merveilleux à voir ET à jouer.

Le monde est fou pour l’aventure, il y a une tonne de choses à faire, développer des compétences est amusant. C’est parfait. Le seul point négatif est à quel point l’artisanat peut être répétitif et horrible lorsque vous voulez créer une meilleure armure (et obtenir suffisamment de compétences pour pouvoir le faire), mais c’est bien parce que vous pouvez briser l’ennui en allant crier les loups hors des flancs de la montagne. Et c’est l’un de ces jeux où il est amusant de voir votre croissance. Quand vous pouvez enfin vaincre l’un de ces géants qui vous lançaient en orbite, ça fait du bien. Et peu de temps après, vous les jetterez pour le plaisir! Une fois, quand je jouais mon premier jeu, et un ours a erré dans mon combat avec un dragon; les deux m’ont effacé ensemble. Quelques heures plus tard, je suis tombé sur un combat qui avait un dragon, deux géants, un ours et des bandits qui se battaient tous en enfer, les uns contre les autres; J’ai émergé en tant que survivant de l’âme.

La seule chose que je n’ai jamais accomplie était de commencer comme un bagarreur de mêlée et de faire de réels progrès. Je dois encore essayer ça un jour. Et je suis sûr que je le ferai.

La semaine avant la publication de cet article, j’ai téléchargé trois nouveaux jeux: Until Dawn, Dragon Ball Fighter Z et Catherine: Full Body. Il sera intéressant de voir si je les joue beaucoup ou s’ils entrent dans ma pile «Je n’ai jamais vraiment suivi cette pile».

Jusqu’à ce que Dawn, que j’ai mentionnée en haut de cet article, soit ma prochaine destination de jeux vidéo. Je viens d’en entendre parler ce mois-ci, et cela semble être une histoire vraiment engageante. Je ne le ferai pas jouer à temps pour voir s’il tombe quelque chose sur la liste, malheureusement.

À moins que j’y consacre BEAUCOUP de temps. Hmmm.

Quoi qu’il en soit, comme d’habitude, il ne s’agit pas de moi, il s’agit de TOUS NOUS. Donc: quels ont été vos jeux préférés des années 2010? Faites-le nous savoir dans les commentaires et lancez la discussion! Je veux que tu me dises ce dont j’ai besoin pour jouer pendant quelques heures et que tu oublies la prochaine!

Jusqu’à notre prochaine rencontre, prends soin de toi!