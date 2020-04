Les donjons de Minecraft seront-ils gratuits pour les propriétaires de Minecraft? – HITC

Certains propriétaires de Minecraft se demandent s’ils pourront obtenir gratuitement des donjons de Minecraft.

Alors que les propriétaires de Minecraft Windows 10 profitent actuellement de la beauté méconnaissable de la bêta RTX de Nvidia, les joueurs de console et même certains joueurs PC anticipent le spin-off de Minecraft Dungeon qui a été décrit comme Diablo familial. Et, en prévision de la sortie de ce jeu autonome, certains fidèles de Mojang demandent s’ils l’obtiennent gratuitement.

Minecraft Dungeons devait initialement sortir en avril, mais il a malheureusement été retardé jusqu’au mois prochain en raison de la pandémie de coronavirus. Pourtant, bien que sa date de sortie soit plus éloignée que prévu, certains fans ont pu participer à une bêta pour obtenir un échantillonnage important.

Bien qu’il s’agisse d’un jeu complètement autonome qui ne partage que le même univers, certains fans continuent de se demander s’ils obtiennent le jeu gratuitement en récompense pour avoir déjà possédé le titre principal de Mojang. Heureusement ou malheureusement, Mojang n’accorde aucun traitement préférentiel.

Les donjons de Minecraft seront-ils gratuits si vous possédez Minecraft?

Minecraft Dungeons ne sera pas gratuit si vous possédez Minecraft.

Que vous possédiez Minecraft ou non, Minecraft Dungeons coûtera 16,74 £ ou 24,99 £ pour l’édition Hero (via Microsoft Store).

Bien que le jeu ne soit pas gratuit pour les nouveaux arrivants ou les fidèles de Mojang, il fera partie du Xbox Game Pass.

Minecraft Dungeons Xbox Game Pass

Minecraft Dungeons sera inclus dans Xbox Game Pass via son édition standard.

Mojang dit que les membres du Xbox Game Pass pourront économiser jusqu’à 10% sur le DLC et les modules complémentaires de Minecraft Dungeons, et ils indiquent également que les membres Ultimate auront accès à la fois sur la console et le PC.

Vous pouvez vous inscrire pour seulement 7,99 £ par mois pour découvrir plus de 100 jeux sur Xbox One ou PC exclusivement, tandis que l’abonnement Ultimate ne coûte que 10,99 £ et vous permettra de basculer entre la console et l’ordinateur personnel quand vous le souhaitez.