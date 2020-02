Les Dragons sont arrivés sur les champs de bataille de Hearthstone!

Enfin, les fans ont été entendus. Dans le cadre de toutes les mises à jour qui arrivent pour la nouvelle année dans Hearthstone, un ajout important au populaire a été fait Champs de bataille, gameplay très Auto Chess qui a plusieurs fous. C’est vrai, le mythique Dragons de cet univers, ils se joindront à la modalité pour ajouter beaucoup plus de dynamisme et de variété.

Des lettres telles que Bronze Warden, Cobalt Horrocaust, Lieutenant Draguro, Guardian Guilfos et bien d’autres Dragons, ils seront présents à Champs de bataille de Hearthstone. Selon les développeurs de Blizzard, cet ajout est donné parce que les fans demandent depuis un certain temps, en plus de ses fonctionnalités promettent que le jeu devienne encore plus dynamique.

En plus des Dragons, Champs de bataille accueille sept pouvoirs de héros actifs et passifs, ainsi que sept héros qui font leurs débuts dans ce mode de jeu.

Sans plus tarder, nous vous laissons une vaste galerie de toutes les nouvelles lettres de Dragons qui atteindra le Champs de bataille de Hearthstone. Nous attendons vos commentaires à ce sujet. Rappelle-toi que Hearthstone Il s’agit d’un jeu gratuit que vous pouvez télécharger dès maintenant sur votre ordinateur ou votre téléphone portable.

Source: Blizzard

.