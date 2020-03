Les duos de l’Est de NA à surveiller dans la série de champions Fortnite

Voici un aperçu de certains des meilleurs duos de NA East en direction de la Fortnite Champion Series.

Nous sommes à environ deux jours du début de la troisième Fortnite Champion Series. Jusqu’à présent, nous avons vu des trios et des équipes, mais cette fois Epic Games ramène des duos pour Fortnite compétitif. Beaucoup de fans et de joueurs apprécient les duos à regarder et à jouer, compte tenu de la dynamique entre deux coéquipiers. Dans le passé, nous avons vu des duos exceptionnels de NA East comme Zayt et Saf bien performer dans les tournois.

Fortnite Chapter 2 Season 2 a remodelé Fortnite comme nous le savons, et cette fois-ci, nous avons de nouveaux points de chute et de nouvelles armes. Plusieurs milliers de duos ont perfectionné leurs stratégies et les mettront à l’épreuve dès ce week-end. Jetons un coup d’œil à certains des duos de haut niveau de NA East qui participent à cette itération de la série Fortnite Champion.

SEN Bugha & Liquid STRETCH

Faire le changement 🎮 pic.twitter.com/XqJCcHZZIH

– Bugha (@bugha) 17 mars 2020

STRETCH de Team Liquid et Bugha, champion du monde de la Coupe du monde de Fortnite, font équipe pour la première fois depuis la saison X. Les deux ont atteint la grande finale dans les deux épreuves de la série des champions de Fortnite et ont même terminé en troisième place lors de la deuxième journée de la Winter Royale en 2019. C’est une nouvelle saison et STRETCH et Bugha s’améliorent régulièrement en tant que duo. Ils viennent de terminer à la deuxième place du tout premier tournoi Contender Cash Cup Duo. Gardez un œil sur Bugha et STRETCH au cours des prochaines semaines de la série Fortnite Champion.

Liquid Chap & MRKN Av

Pochette FNCS God par @TwitchAv pic.twitter.com/92ub7PAGsY

– Chap (@LiquidChap) 14 mars 2020

La combinaison de Chap et Av a été fascinante à regarder. Chap avait déjà joué aux côtés d’un autre coéquipier de l’organisation, Vivid, mais a pris le FNCS à venir dans une direction différente. Bien que quelque peu inconnu, Av existe depuis longtemps et est devenu l’un des meilleurs joueurs de manettes. Ses prouesses de tueur mélangées au génie de rotation de Chap et à son sens du jeu exceptionnel sont la recette du succès. Les deux premiers tournois en duo de Chap et Av ont débouché sur une 29e et une quatrième place. La prochaine saison FNCS se prépare bien pour le nouveau duo.

Tfue & Scoped

Lil Endgame Pop Off pic.twitter.com/RW6dX3lwG2

– Scoped (@Scopedlol) 17 mars 2020

Beaucoup connaissent Tfue comme sans doute le streamer Fortnite le plus populaire au monde. Sa célébrité aveugle souvent les gens du fait qu’il est toujours un joueur de compétition incroyable. Malgré le rôti occasionnel de Fortnite ou d’Epic Games, Tfue reste à l’échelon supérieur du titre populaire de Battle Royale. Les jours de Cloakzy et Tfue en tant que duo, cependant, ne sont plus que Tfue continue de s’améliorer et de lutter dans les tournois. En décembre, il a organisé des essais et s’est immédiatement mis en relation avec un joueur de contrôleur en hausse, Scoped. Bien que quelque peu inconnu avant de faire équipe avec Tfue, Scoped possède un talent similaire à tous les autres joueurs contrôleurs à travers le monde. Tfue et Scoped ont obtenu une neuvième et une 16e place dans la Winter Royale, mais le FNCS est un jeu de balle différent. Ils ont quelque chose à prouver, et c’est le moment de le faire. Tfue et Scoped seront fascinants à regarder.

TSM Commandment et SEN HighSky

5e (700 $) Mettez en surbrillance la vidéo bientôt! pic.twitter.com/26Q7YttNIx

– HighSky (@HighSky) 19 mars 2020

Le partenariat en duo Commandement et HighSky remonte à mars 2019. Cela représente presque une année complète de ces deux joueurs talentueux qui participent à tous les types de tournois Fortnite. Bien qu’ils ne se soient pas qualifiés pour la Coupe du monde en duo, ils ont continué à faire équipe dans les deux tournois FNCS, la Winter Royale et bien d’autres. Il est sûr de dire que Commandement et HighSky ont la meilleure chimie de tous les duos dans les sept régions. Leurs résultats dans les deux premiers duos de la saison sont respectivement 14e et 5e place dans les duos d’échauffement FNCS et Contender Cash Cup. Voyons si ce duo a un autre run en eux après une longue histoire de compétition.

100T Ceice & Ghost Bizzle

une bonne façon de commencer la nouvelle saison de comp, les duos sont à nous @Ghost_Bizzle pic.twitter.com/RHb0P3KdDn

– 100T Ceice (@Ceice) 19 mars 2020

Après avoir rompu avec l’ancien coéquipier Elevate, Ceice est parti à la recherche d’un nouveau partenaire duo dans un avenir prévisible. Il en a essayé, mais aucun n’a fonctionné jusqu’à ce qu’il joue aux côtés de l’ancien vainqueur de Secret Skirmish, Ghost Bizzle. Le duo nouvellement développé de Ceice et Bizzle a commencé le chapitre 2 de la saison 2 en beauté. Le duo a remporté les duos Shadow Contender Cash Cup après avoir terminé deuxième du tournoi d’échauffement FNCS. Ces deux-là sont sans doute le duo le plus chaud avant la première semaine officielle de cette nouvelle saison de compétition. Leur travail acharné a porté ses fruits jusqu’à présent, mais c’est une longue saison, et Fortnite évolue en permanence. Cependant, Ceice et Bizzle se sont établis tôt et chercheront à rester au top tout au long de la saison.

Autres duos FNCS notables

Kreo et BuckeJoey2c et KhanadaElevate et ClarityGClix et BlakepsZayt et SafZexRow et MackWoodDubs et MeggaCloud et ThwifoAvery et HazThaGreatCrimz et CazzMarzz et DiggyReverse2k et SaneNinja et SypherPKUnknown et RonaldoSlackes et KeysVivid et NanoliteFunk et Nate HillMikey et GrandmateetsKnight et RogueSharkZyfa et EclipsaeCalculator et JackieskiCizLucky et Lazar

Assurez-vous de suivre les flux de joueurs individuels et de garder un œil sur le classement tout au long du week-end pour voir quels duos se qualifient pour les demi-finales.