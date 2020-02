Les écoles américaines interdisent les compétitions Fortnite

Bien que plusieurs enquêtes menées dans différentes disciplines aient montré qu’il n’y a pas de relation entre les jeux vidéo et la violence, la tendance à considérer ce passe-temps comme l’ennemi public numéro 1 demeure et il y a des moments où ce type de perception va au-delà discours En ce sens, une initiative d’esports pourrait être mise en péril après qu’un représentant d’une association universitaire et sportive du Kentucky se soit opposé à la tenue de compétitions Fortnite.

Selon un rapport du Washington Post, la Fortnite League prévue par PlayVS, une organisation qui a cherché à mettre en œuvre des programmes de sports sportifs dans les lycées américains, pourrait ne pas avoir lieu dans le Kentucky suite au rejet annoncé par Julian Tackett, commissaire de la Kentucky High School Athletic Association. Selon les informations, après que PlayVS a annoncé la conclusion d’un accord avec l’association susmentionnée et avec la Fédération nationale des associations de lycées d’État, le commissaire a été choqué par l’initiative esports et a déclaré: il n’y a pas de place pour les jeux coups de feu dans nos écoles.

Cette déclaration s’est accompagnée d’une interdiction pour les lycées du Kentucky d’organiser des tournois Fortnite, ce qui a remis en cause l’accord entre PlayVS et les organes représentatifs des établissements universitaires. En ce sens, Tackett a souligné que la décision de PlayVS d’inclure Fortnite violait le contrat conclu parce que, selon ses mots, il n’était pas question de jeux de tir. En outre, il a estimé que l’annonce était de mauvais goût pour se produire à des dates proches d’un autre anniversaire du tournage du Marshall County High School, où il y avait 2 morts et 18 blessés, 14 par balle.

Pour sa part, PlayVS a déclaré que malgré la décision du commissaire, il existe des possibilités d’organiser des tournois Fortnite dans le circuit scolaire du Kentucky parce que l’organisation a un accord avec Epic pour organiser une ligue qui n’est pas régie selon le cadre. des associations impliquées, donc l’interdiction ne serait pas vraiment affectée puisque les lycéens pourraient former des clubs et non des équipes représentatives de leurs écoles au cas où il serait décidé qu’ils ne pourraient pas participer.

