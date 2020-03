Les élèves célèbrent leur diplôme dans Animal Crossing: New Horizons

Par Rodolfo León

30/03/2020 17:58

La pandémie COVID-19 interdit les rassemblements sociaux avec de grands groupes de personnes dans de nombreuses régions du monde, et certains étudiants se sont lassés d’attendre pour savoir s’ils allaient ou non organiser une cérémonie de remise des diplômes, alors ils ont décidé de la tenir Animal Crossing: New Horizons.

Au moyen de Twitter, utilisateur WhimsyWool Partagez cette vidéo où plusieurs joueurs de De nouveaux horizons mènent une cérémonie de remise des diplômes:

Comment les étudiants vont obtenir leur diplôme en 2020. # AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/IIxPNLgXyc

– Dang (@WhimsyWool) 28 mars 2020

“Comment les étudiants obtiendront leur diplôme en 2020.”

Le jeu n’offre pas quelque chose qui ressemble à un diplôme, ils ont donc dû se contenter de se saluer et d’utiliser diverses émoticônes pour exprimer leur gratitude. Auparavant, un autre groupe d’étudiants dont la remise des diplômes a également été reportée par le coronavirus, a décidé de faire de même et d’obtenir son diplôme au sein du diplôme. C’est incroyable de voir comment les gens gèrent l’isolement d’une manière aussi amusante.

