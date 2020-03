Les employés de GameStop craignent que ses politiques sur les coronavirus soient dangereusement défectueuses

Photo: Spencer Platt (.)

La semaine dernière, GameStop a envoyé un e-mail à ses clients les assurant que la chaîne de vente au détail de jeux prenait les précautions nécessaires face à la pandémie de coronavirus. Cependant, certains employés ont partagé avec Kotaku leurs inquiétudes quant à la capacité de l’entreprise à assurer leur sécurité et celle de leurs clients.

Le message de GameStop aux consommateurs était que la société avait réuni un groupe de travail interne covid-19 qui mettrait en œuvre trois stratégies clés pour protéger les clients et les employés. Il s’agissait notamment de fournir à ses 5700 magasins de détail des produits de nettoyage et un désinfectant pour les mains, de demander aux employés de rester à la maison s’ils sont symptomatiques et d’encourager les clients à acheter des produits en ligne plutôt que dans des magasins de détail.

Malgré la messagerie externe de GameStop, les documents internes fournis à Kotaku par un employé actuel montrent que l’entreprise est loin d’être prête pour cette pandémie. Le désinfectant pour les mains est en rupture de stock dans la chaîne d’approvisionnement normale, laissant les achats à la direction locale, qui n’est pas toujours en mesure de le trouver en raison de pénuries. Un autre employé affirme que les sites GameStop de leur région n’ont pas reçu les outils nécessaires pour désinfecter correctement leurs magasins.

“Jusqu’à présent, je n’ai vu que peu ou pas de mesures prises par les entreprises, et je n’ai certainement pas vu de fournitures pour empêcher une nouvelle épidémie”, a déclaré un superviseur de GameStop qui souhaitait rester anonyme. «Mes collègues et moi partageons une petite bouteille de désinfectant pour les mains qui a été achetée dans nos propres poches et nous utilisons autant une bouteille épuisante de nettoyant tout usage. Hier, on nous a seulement donné la permission de désactiver les démos de la console et mes fournitures de nettoyage ont été commandées pour deux mois. Pour ce qui est des mesures plus immédiates, les magasins de ma région n’ont rien reçu. »

“Nous sommes autorisés à acheter ces articles nous-mêmes et à les faire passer en charges”, a déclaré un autre employé du magasin GameStop de la région de la baie de Californie. “Au moins pour mon magasin, il est pratiquement impossible de trouver les articles dont nous avons besoin pour nettoyer et désinfecter adéquatement les magasins et nous protéger le plus possible.”

«Un magasin n’a plus de papier hygiénique et a dû fermer ses toilettes parce que les fournitures ont répondu à leur e-mail disant qu’elles ne livraient pas aux magasins», a déclaré un troisième employé.

GameStop n’a pas encore répondu à une demande de commentaire.

Les sorties à venir d’Animal Crossing: New Horizons et de Doom Eternal ce vendredi sont également une source de préoccupation pour les employés. Le superviseur a déclaré que l’entreprise n’avait encore rien mentionné aux employés de GameStop concernant la possibilité d’annuler les événements de sortie de minuit des jeux, ce qui peut généralement rassembler des dizaines de clients impatients à l’intérieur des petits espaces de vente au détail.

Le superviseur a pointé Kotaku vers un long fil Reddit, censément écrit par un autre employé de Gamestop, qui, selon eux, est un bon résumé de leur expérience. (Kotaku n’a pas pu corroborer indépendamment la véracité du fil.)

Avec de nombreuses personnes isolées sur le plan social et ayant besoin de divertissement, des sources ont déclaré à Kotaku que davantage de piétons se seraient retrouvés dans leurs emplacements GameStop. Cela pourrait entraîner une augmentation des bénéfices pour une entreprise qui a connu d’importantes mises à pied et fermetures de magasins au cours des derniers mois. Mais la vitesse à laquelle Covid-19 est transmise, même par ceux qui ne ressentent pas ses effets, fait des groupes de toute taille un danger. Les dernières directives du CDC recommandent d’annuler ou de reporter les rassemblements de plus de 50 personnes. Cela peut facilement être dépassé lors des lancements à minuit.

«De nombreux associés craignent de perdre leur emploi parce que les chefs de magasin ou les chefs de district nous disent en interne que si nous restons à la maison et ne fournissons pas de note du médecin confirmant que nous sommes« un médecin ordonné de NE PAS travailler », ce sera une absence non excusée», a déclaré un employé.

Si vous avez déjà réussi à parcourir votre carnet de commandes et que vous ne restez pas immobile (vous devriez vraiment, vraiment rester immobile), les employés de GameStop vous demandent de savoir ce que vous obtenez avant d’entrer, et vous suggèrent également d’éviter Flâner. Beaucoup de gens touchent à ces jeux tout au long de la journée, et sans les fournitures de nettoyage nécessaires, vous ne savez jamais avec quels germes vous allez entrer en contact indirectement.

Le GameStop Performance Center, un salon de jeu axé sur les sports électroniques situé à Frisco, au Texas, sera fermé jusqu’au 23 mars.

