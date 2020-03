Les employés de Microsoft travailleront à domicile comme mesure contre le coronavirus

La crise mondiale causée par le coronavirus continue et cela a conduit de nombreuses entreprises à prendre des mesures ou à étendre celles déjà appliquées à titre préventif et en tenant compte de la santé de leurs travailleurs. L’un d’eux est Microsoft, une entreprise présente dans le monde entier et dont le siège social est en Chine, qui a dû réagir à la situation, en particulier pour le secteur auquel elle appartient et qui est liée aux chaînes de fabrication et de distribution de composants électroniques et de matériel. .

Un rapport de The Verge a révélé la nouvelle annonce que Microsoft a faite à ses employés dans certains endroits pour les inviter à travailler à domicile pour répondre à la crise des coronavirus qui a conduit certaines villes à émettre des déclarations d’urgence. Selon les informations, la société a insisté pour que ses employés de Seattle et de San Francisco, aux États-Unis, exercent leurs fonctions à domicile jusqu’au 25 mars; De plus, il a invité les travailleurs qui se sentent malades ou dont le système immunitaire est compromis à faire de même.

De même, la mesure a trouvé un écho dans les bureaux de Microsoft en Corée du Sud, à Singapour et dans les villes d’Europe, où elle maintient actuellement la proposition de travailler à domicile comme option de travail. Dans le cas de la Chine, l’entreprise a indiqué que la moitié de ses bureaux dans ce pays fonctionnaient avec des moniteurs de température, bien que l’invitation au travail à domicile ait été utilisée par un nombre important de travailleurs dans ce pays.

Enfin, il a été révélé que la société avait annulé les voyages programmés de ses employés destinés à des villes en état d’alerte pour des infections à coronavirus.

Jusqu’à présent, l’émergence du coronavirus a provoqué des annulations ou des modifications des événements vidéo et technologiques les plus importants et aujourd’hui la déclaration d’urgence a été confirmée à Los Angeles, Californie, une situation qui remettrait en cause la célébration de l’E3 2020.

Suivez ici, dans LEVEL UP.

Source

.