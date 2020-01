Les enfants de la lumière viendraient sur Nintendo Switch avec un jeu croisé

Il y a quelques années, le célèbre jeu Journey a été lancé et, alors que ses créateurs avaient la Wii U et la 3DS à l’honneur, il n’a jamais été lancé sur ces plateformes. Cependant, la vie continue et on ne peut pas rester ancré dans un seul projet, de sorte que gamecompany travaillerait désormais sur une version de Nintendo Commutateur de Ciel: les enfants de la lumière, son dernier match, et cela viendrait avec le jouer traversé ce qui nous permettrait de partager notre jeu avec des joueurs d’autres plateformes.

Selon le co-fondateur de cette société de jeux vidéo, une version de Sky: Children of the Light serait en route pour Nintendo Switch

Selon Jenova Chen, cofondatrice et directrice de la création de cette société de jeux vidéo, Ciel: les enfants de la lumière serait en route pour Nintendo Commutateur et nous pourrions aussi jouer avec les utilisateurs d’autres plateformes. Comme indiqué dans un récent numéro du Magazine anglophone MCV / Develop, votre jeu est actuellement disponible sur iPad et PC, mais il atteindra également les consoles et «L’avenir traversera toutes les plateformes. Et que vous ayez Playstation ou Switch, nous prendrons en charge le jeu croisé ».

Donc, si vous êtes intéressé par ce titre, vous devez savoir que nous pouvons explorer 7 royaumes de rêve pour résoudre un grand mystère, pendant que nous trouvons et socialisons avec d’autres joueurs. De plus, nous pouvons également habiller nos avatars comme nous le souhaitons et nous pouvons offrir des cadeaux aux autres joueurs pour les remercier de leur coopération et, qui sait, nous pouvons même devenir de grands amis. C’est un jeu qui essaie de répéter cette expérience Journey unique, mais en allant plus loin!

Et vous, aimeriez-vous pouvoir jouer à Sky: Children of the Light où vous le souhaitez, quand vous le souhaitez et où vous le souhaitez (tant qu’il y a une connexion Internet)?

