Les enfants de Zodiarcs arrivent sur Nintendo Switch le 27 mars 2020

Nintendo Switch Il a un grand catalogue grâce, surtout, au grand nombre de jeux que nous pouvons télécharger grâce à sa boutique virtuelle, l’eShop. Ainsi, Cardboard Utopia, en collaboration avec le distributeur Plug in Digital, a annoncé que Enfants de Zodiarcs, un titre qui mélange des jeux de société classiques et des RPG tactiques, arrivera dans ce magasin de la même façon 27 mars 2020. Restez à l’écoute des lignes suivantes pour connaître les principaux détails de ce titre moins intéressant!

Les enfants de Zodiarcs nous feront lancer les dés sur Nintendo Switch plus tard ce mois-ci

En infiltrant les chambres d’un noble décadent, Nahmi et ses camarades voleurs veulent voler une relique inestimable, mais ce qui les attendait, il y avait quelque chose qu’ils ne pouvaient même pas imaginer … C’est ainsi que commence Children of Zodiarcs, le titre de Cardboard Utopia that À venir sur le Nintendo Switch eShop le 27 mars. La principale caractéristique est que ce jeu mélange des éléments de jeux de société traditionnels avec ceux extraits de RPG tactiques.

De cette façon, chacun des membres de notre équipe possède des attaques et des capacités liées aux cartes de combat (chacun a son propre jeu de cartes), et nous devrons les utiliser au combat pour remporter la victoire. Une fois que nous avons choisi notre attaque, un dé sera lancé sur le plateau (qui est programmé en utilisant la physique, donc son résultat sera totalement aléatoire) qui nous fournira différents bonus qui peuvent affecter notre attaque, notre défense, notre salut ou nos capacités spéciales. Nous pouvons même concevoir nos propres dés en fonction de notre style de jeu!

Attention, non seulement le jeu est basé sur un style de combat très raffiné, mais il propose également une musique orchestrée qui capture l’essence des RPG tactiques classiques, qui a été composée par l’équipe primée de Vibe Avenue.

Enfin, en plus de l’édition de l’eShop (qui aura un prix de 17,99 €), via la boutique Red Art Games (à laquelle vous pouvez accéder via ce lien), nous pouvons obtenir une édition physique Limité à 2 800 unités au total et il en coûtera 34,99 €.

