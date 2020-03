Les enfants ont célébré leur diplôme à Minecraft en pleine épidémie de COVID-19

Comme vous le savez, l’épidémie de COVID-19 ou de coronavirus a poussé la population de plusieurs pays à ne pas quitter leur domicile et à éviter les réunions de masse. C’est difficile, mais nécessaire, et c’est pourquoi certains joueurs au Japon ont pris la décision de célébrer leur cérémonie de remise des diplômes dans Minecraft.

Comme le rapporte SoraNews, des écoles au Japon ont été fermées pendant plus de 2 semaines dans le cadre d’une quarantaine COVID-19. La situation a fait que de nombreux étudiants ont raté leurs cérémonies de remise des diplômes, car l’année scolaire japonaise commence en avril et se termine en mars.

Heureusement, la créativité de certains jeunes et la magie des jeux vidéo ont permis à certains de célébrer un diplôme dans Minecraft. Bien qu’il ne semble pas que tous les élèves de la classe aient participé à la célébration, ceux qui l’ont fait étaient satisfaits de l’alternative.

Vous pouvez voir un peu de ceci ci-dessous:

一日 中 オ ン ラ イ ン で 集 ま っ て ゲ ー ム を や っ て 笑 い 転 げ て い る。 楽 し そ う で 良 い ね ぇ。 pic.twitter.com/sYqoJ1zYaj

– 柏 原 周 平 (@backyennew) 14 mars 2020

. も す ご く よ く 出来 て い る。 pic.twitter.com/HKjVCaOmOf

– 柏 原 周 平 (@backyennew) 14 mars 2020

La source indique que cette mesure a été bien accueillie par les adultes japonais. En fait, certains prétendaient être envieux des choses incroyables que les enfants peuvent faire aujourd’hui. Il y a aussi ceux qui ont déclaré que c’était la preuve que les jeux vidéo n’étaient pas mauvais.

Et vous, que pensez-vous de cette mesure? Auriez-vous pensé à faire quelque chose comme ça? Dites-le nous dans les commentaires.

Minecraft est disponible pour PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, mobiles et plateformes de dernière génération. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu en cliquant ici.

