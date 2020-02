Les ensembles Halo Infinite taquinés par Mega Construx

L’un des nouveaux ensembles Halo Infinite Mega Construx. (Image: Twitter)

Mega Construx a annoncé la sortie prochaine de trois ensembles de construction Halo Infinite. Un tweet a été publié hier avec l’image des silhouettes de trois véhicules: le Pélican, le Phacochère et la Mangouste.

De nouveaux ensembles #HaloInfinite bientôt déployés! ‼ ️

Pouvez-vous deviner ce qu’ils sont? Partagez vos informations ci-dessous. 👇

Vous ne pouvez pas vous cacher pour toujours dans l’ombre, soldat. @Halo pic.twitter.com/Y5s5HDbK3W

– Mega Construx (@MegaConstrux) 20 février 2020

Avec seulement le tweet pour continuer, nous n’avons aucune indication sur la taille des modèles ou le nombre de pièces que les kits contiennent. Cependant, Mega Construx a rassuré les fans que plus d’informations seront bientôt disponibles.

Les trois véhicules ont joué un rôle important dans les précédents jeux Halo et joueront sans aucun doute un rôle important dans le prochain titre, qui devrait sortir plus tard cette année. Pour vous donner un aperçu du rôle que jouent ces véhicules dans l’univers Halo, voici un extrait d’informations sur chacun d’eux.

Mangouste:

«Surnommée avec amour la« mère-oie »par les fantassins de première ligne en raison de sa taille accrue par rapport au M274. Les versions civile et militaire sont disponibles avec une variété de packages de mise à niveau, y compris des panneaux de carrosserie blindés, des systèmes de suspension améliorés et des moteurs alternatifs. La version civile n’est pas conçue pour transporter des Spartiates sans risquer d’endommager le cadre. La plupart des VTT Mongoose ne sont pas équipés d’armes, bien qu’un passager armé puisse être transporté sur le siège orienté vers l’arrière pour fournir un appui-feu. »

Phacochère:

«Le Warthog est un véhicule tout-terrain à quatre roues avec un moteur à combustion interne (ICE), à profil bas, à refroidissement bas et à combustion d’hydrogène qui propulse une transmission automatique à variation continue (IVT). Les phacochères conservent un grand cadre blindé léger, avec des roues doublées de nanotubes de qualité lourde (auparavant une poche de gaz inerte) et un système de suspension élevé. Ils portent un système de treuil de remorquage avec des crochets ressemblant un peu aux défenses d’un phacochère (d’où son nom). »

Pélican:

«Pendant plus d’un siècle, les navires de transport Pelican ont été la meilleure et la plus importante méthode de transport de troupes et de matériel du CSNU dans ses diverses activités militaires. Ces bricoleurs sont également à l’aise en orbite et dans l’atmosphère et ont même été utilisés pour de courts voyages interplanétaires. Disponibles dans un nombre déroutant de modèles et de variantes uniques, les pélicans devraient rester en service dans un avenir prévisible. »

Allez-vous mettre la main sur ces nouveaux kits de construction? Lequel êtes-vous le plus excité? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas consulter la chaîne YouTube Daily Gaming Report!

