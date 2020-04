Les ensembles Super Mario LEGO pourraient arriver en Amérique du Nord en août

Depuis longtemps, les fans de Nintendo réclament des ensembles LEGO thématiques sur la base de leurs jeux vidéo préférés. Alors que Super Mario n’était probablement pas la demande numéro un, c’est ainsi que cette collaboration entre les deux célèbres sociétés va commencer.

À l’heure actuelle, à part la révélation initiale, rien n’a été officiellement mentionné concernant le prix ou la date de sortie de ces prochains ensembles sur le thème de Mario. Maintenant, cependant, GoNintendo aurait reçu un pourboire d’un “Target Insider” à propos de cette nouvelle ligne. Voici le récapitulatif complet:

Selon les systèmes internes de Target, nous pouvons nous attendre à ce que LEGO Super Mario fasse ses débuts en août 2020. La liste indique actuellement le 1er août 2020, mais nous ne savons pas si c’est un espace réservé. Parallèlement à cela, la liste est pour l’ensemble de démarrage en particulier, qui est au prix de 70 $. Aucun détail sur ce qui est inclus dans cela, ou si d’autres ensembles seront lancés le même jour.

N’oubliez pas, ces informations n’ont rien de concret et c’est loin d’être une annonce officielle. Pourtant, un lancement en août semble possible – nous supposons que nous devrons simplement attendre et découvrir. En attendant, vous pouvez en savoir plus sur ce nouveau thème LEGO dans le message d’annonce original.

Est-ce que Mario LEGO vous intéresse? Quels autres sets Nintendo aimeriez-vous voir? Laissez un commentaire ci-dessous.

