Les entrevues Big Indie: MGP Studios nous dit tout sur leur Big Indie Pitch w

The Big Indie Pitch est un événement régulier organisé par les créateurs de Pocket Gamer et PC Games Insider. Il voit des développeurs indépendants s’engager dans une compétition de pitching de style speed-dating pour la gloire et ces packages promotionnels doux et doux.

L’événement donne aux indépendants cinq minutes pour présenter leurs jeux à un panel de presse, d’éditeurs et d’experts de l’industrie. Les juges choisissent ensuite trois gagnants et tout le monde reçoit de précieux commentaires.

La vue indépendante

Le Big Indie Pitch s’agrandit de plus en plus à mesure que nous le présentons à des événements partout dans le monde. Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble l’événement, qui assiste aux événements et aux jeux présentés, nous avons rencontré un certain nombre d’anciens concurrents de PC Indie Pitch pour donner leur avis.

Aujourd’hui, nous parlons à Michal Neugarten de MGP Studios, qui a soumis Project Downfall à The Big Indie Pitch (Édition PC / Console) lors des White Nights Amsterdam 2020 et a remporté le prix.

Michal Neugarten et Big Indie Pitch Manager Sophia Aubrey Drake

Sophia Aubrey Drake: Parlez-nous un peu de vous et de votre studio indépendant – qui fait partie de l’équipe et quelles sont leurs inspirations?

Michal Neugarten: Les studios MGP ont commencé en fait comme une équipe de trois personnes (moi-même aux côtés de 2 programmeurs, Paweł et Grzesiek), et après la sortie de nos deux premiers jeux (Sinless et Roll’d), le monde brutal du développement indépendant nous a rattrapés, car il n’était tout simplement pas très rentable et les gars se sont inscrits à temps plein dans de grandes entreprises. Cependant, j’ai continué le camionnage avec mon prochain jeu Sand is the Soul, qui a été entièrement développé en solo (j’espère qu’il sortira cette année).

Donc, actuellement, ce n’est plus qu’une équipe de 1 homme. Cependant, Project Downfall est réalisé en collaboration avec Dawid de Solid9 Studio. Nous sommes donc deux à travailler sur le jeu. Dawid est responsable de la programmation, tandis que je fais à peu près tout le reste.

Parlez-nous de Project Downfall que vous avez présenté lors du concours.

Project Downfall est un jeu que je voulais créer depuis un certain temps. Un FPS inhabituel, mélangé avec des éléments d’aventure et des solutions inhabituelles: que ce soit le système de santé mentale dans le jeu, la progression de la journée non linéaire, la présentation et plus encore. Et bien sûr, avec la musique qui change dynamiquement, je suis un peu nul pour ça.

Les inspirations incluent les classiques Strife, F.E.A.R., Max Payne, des titres plus récents tels que Hotline Miami et des films tels que Falling Down, Hardcore Henry ou John Wick.

Les segments d’action du gameplay ressemblent davantage à un puzzle rapide avec des conséquences mortelles, tandis que les éléments d’aventure auront un impact important sur la progression du jeu.

Dans l’ensemble, je voulais présenter une approche unique du genre FPS, avec un monde immersif et une composition audiovisuelle, où des choix et des décisions apparemment obscurs auront un impact sur la façon dont le jeu se déroule.

Selon vous, quels sont les aspects les plus uniques et les plus intéressants de Project Downfall que les joueurs n’ont peut-être jamais vus auparavant.

À en juger par la réponse et l’intérêt des salons, je dirais que la présentation audiovisuelle est la première chose qui attire les yeux (et les oreilles) des gens. Je suis assez satisfait de la santé mentale et du système moral du jeu puisque parfois, comme dans les jeux Souls (Bloodborne, Dark Souls, etc.), les plus petites décisions obscures peuvent avoir des conséquences désastreuses et changer considérablement la façon dont le jeu et l’intrigue progressent.

Par exemple: si vous avez pris trop de médicaments lors de votre premier voyage de retour au travail, vous commencerez à trébucher et selon l’itinéraire que vous avez pris, vous pourriez finir par «décorer» un bar de gars pauvres. De toute évidence, il ne sera pas trop satisfait de cela. Cependant, si vous avez gardé vos médicaments sous contrôle et avez emprunté le même itinéraire, tout ira bien et le barman commandera un taxi pour rendre votre voyage de retour chez vous encore plus facile.

Permadeath également par playthrough pour les personnages principaux de l’intrigue: une fois que vous les tuez, ils disparaissent définitivement pour le playthrough, vous empêchant de progresser dans leur intrigue, mais ouvrant également de nouvelles voies et possibilités.

Cela peut aller beaucoup plus loin, car les niveaux se jouent différemment, pour emprunter des chemins complètement différents menant à l’une des 10 fins différentes.

A noter également: le jeu n’a pas de progression régulière niveau par niveau mais plutôt une progression jour par jour (l’intrigue se déroule sur 8 jours) et selon vos choix et actions vous pouvez avoir différents niveaux se déroulant menant à l’un des les finales multiples.

J’espère donc que cela aura un impact positif sur la rejouabilité, sur la recherche et la réalisation de toutes les fins, y compris la découverte d’un complot à l’échelle nationale, qui, comme les complots disparaissent, ne devrait pas être facile à trouver par défaut;)

Project Downfall mélange une gamme de différents genres et thèmes. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir ces mécanismes de jeu et ces thèmes, et que pensez-vous y apporter qui n’a peut-être pas été vu auparavant?

J’apprécie vraiment quand les jeux nous donnent le choix, encore mieux quand ces choix ont un impact direct sur le jeu réel au lieu des dernières minutes avant le générique.

La réalisation de cette intrigue à plusieurs branches encouragera, espérons-le, la communauté à engager des conversations sur des forums sur la façon dont différentes et différentes approches peuvent être adoptées. Je me souviens de mon premier jeu d’âmes sombres: après l’avoir terminé, j’ai été étonné et impressionné par la lecture des expériences des autres joueurs: quelqu’un aurait pu atteindre le même objectif mais par des moyens différents avec des différences évidentes dans la façon dont nous y sommes arrivés. Même chose pour Project Downfall – il y a actuellement une poignée de niveaux qui se produisent toujours par partie – mais le jeu offre des moyens assez différents pour que le joueur puisse les atteindre.

En ce qui concerne le combat: je visais un style «sale» distinct qui correspondrait au ton du jeu avec une bande sonore correctement enregistrée qui changerait en fonction de ce qui se passe à l’écran. Espérons que cela donne au jeu sa propre saveur unique.

Je suis également assez content de la destruction. Évidemment, ce n’est pas une qualité de premier ordre AAA en raison de notre main-d’œuvre limitée et de notre budget limité, mais étant donné nos possibilités, je pense que cela s’est plutôt bien passé. Les ennemis vont ébrécher votre couverture (à condition qu’ils vous voient aller derrière), ce qui ne constitue qu’une solution temporaire.

La santé mentale est un autre facteur majeur: bien que cela soit fait dans d’autres jeux, Project Downfall a ses propres mécanismes spécifiquement liés. En fonction de votre état d’esprit (basé principalement sur l’utilisation des médicaments), le jeu diffère et évolue sur des itinéraires alternatifs. Vous pouvez y remédier en prenant un autre médicament (vous aurez besoin d’une prescription de votre psychiatre, mais vous devez d’abord prendre rendez-vous). Cependant, cet autre médicament affectera également la progression de l’intrigue, mais d’une autre manière encore.

Comment en êtes-vous venu à choisir les plates-formes pour lesquelles vous développeriez Project Downfall?

Celui-ci est assez simple. Pour la version initiale, nous avons opté pour Steam Early Access car, en raison des expériences passées, nous avons préféré emprunter la voie de l’auto-édition. Avec les éditeurs, vous n’aurez peut-être pas à vous soucier du marketing, etc., mais vous aurez moins de contrôle sur votre propre produit, ce qui ne serait pas de bon augure pour l’accès anticipé.

En raison de la présence d’un compte développeur sur Xbox et Switch, nous utiliserons également ces versions, une fois que le jeu sera suffisamment bon pour quitter Early Access.

La version Playstation est toujours en attente.

Regardons le studio un peu plus maintenant. Est-il difficile de survivre en tant que développeur indépendant?

Assez difficile. C’est peut-être le meilleur emploi que j’ai jamais eu mais loin du travail le mieux payé que j’aie eu.

Il est beaucoup plus facile de passer par un investisseur / éditeur qui offre un soutien financier, un prépaiement, une MG (garanties minimales), etc. Le revers de la médaille est que vous perdrez un certain contrôle sur votre propre projet.

L’auto-publication donne beaucoup plus de liberté créative, mais implique plus de risques et de persévérance.

Être son propre patron peut être une bénédiction et une malédiction. Tant que vous êtes bon en autogestion et que vous avez une solide éthique de travail, vous vous en sortirez bien. Sinon, il peut être difficile de vous motiver à travailler, car il n’y aura pas de superviseur qui établira les tâches avec ce qui doit être fait.

Y a-t-il des astuces et des conseils que vous donneriez aux développeurs indépendants qui commencent tout juste?

Commencez petit puis allez grand. Avec le recul, malgré peu de fans de jeux occasionnels, j’aurais commencé avec des projets plus petits au lieu de Sinless (qui est un jeu relativement important compte tenu du temps de développement / de l’équipe). Si vous avez un produit raffiné, trouver un éditeur ne devrait pas être difficile et en créant quelques jeux comme celui-ci par an, vous pourrez obtenir suffisamment de soutien financier pour passer à des projets plus importants.

Si vous décidez d’aller avec des éditeurs: autant d’idéalistes que vous pouvez être, ne tombez pas dans le cadre d’un accord gentleman / poignée de main. Si ce n’est pas sur du papier signé, vous ne pourrez pas l’appliquer. En cas de doute, je vous recommande fortement de passer en revue les éléments litigieux du contrat avec un avocat, pour vous assurer que tout va bien et qu’il n’y a pas de «prise» sous-jacente.

Assurez-vous également de négocier les bonnes conditions: en travaillant avec des éditeurs et / ou des investisseurs, généralement pour le partage des revenus, s’ils ont un dossier de vente irrégulier *, il serait utile de discuter du prépaiement ou de la MG.

Si auto-édition: si vous avez quelqu’un pour vous aider à créer une communauté / les médias sociaux, cela aidera vraiment à faire remarquer le jeu et à répandre l’amour. Ce fut l’une de nos erreurs majeures: sortir le jeu sans créer de communauté (sur Steam, Reddit, Discord, etc.)

* Il convient de se rappeler que certains éditeurs ne regarderont votre jeu que pour augmenter leurs notes en bourse et, malgré les promesses flashy, ne viseront pas à obtenir du jeu un marketing entraînant de mauvaises ventes, car tous ces efforts seront déployés leurs autres titres les plus promus / les plus importants.

Comment avez-vous trouvé votre expérience de tangage dans le cadre du Big Indie Pitch?

C’était une expérience géniale. Non seulement j’ai reçu de précieux commentaires, mais j’ai également pu voir les autres jeux sympas de la compétition.

Je pense aussi que le style de pitch d’ascenseur rapide est parfait. Certes, 5 minutes, ce n’est pas beaucoup de temps pour présenter votre jeu avec toutes ses fonctionnalités, mais fournit une excellente pratique sur la façon dont vous devez préparer votre terrain et susciter l’intérêt avec un minimum de temps.

Que pensez-vous avoir retiré de cette expérience et qu’espérez-vous encore gagner?

Outre les commentaires, j’ai appris la valeur de garder le pitch court et concis. Avec le premier tour, j’ai à peine réussi à expliquer ce qu’est le jeu, manquant sur plusieurs fonctionnalités clés seulement pour apprendre que le temps était presque écoulé, donc au deuxième tour je me suis adapté en conséquence et je me suis contenté des informations les plus vitales (qui être plus facile à afficher dans la version que j’avais en cours d’exécution).

Quels sont vos espoirs pour ce jeu à l’avenir, et avez-vous des plans pour de futurs projets?

Actuellement, la majorité du contenu a été ajoutée à la version Early Access, il s’agit donc principalement de peaufiner et d’affiner le contenu existant jusqu’à ce qu’il soit suffisamment bon pour quitter Early Access.

J’espère que finalement l’effet boule de neige se déclenchera et comme mentionné précédemment, une communauté se développera avec des joueurs interagissant et discutant de leurs différentes phases de jeu et de la façon dont ils ont atteint leurs objectifs.

J’ai été submergé par la réception lorsque j’ai montré le jeu en Chine (Shaghai WePlay 2018, Beijing G-Fusion 2019) et dans l’ensemble, le jeu s’intéresse partout où il va; sensiblement plus grand que n’importe lequel de nos jeux précédents (dont certains se vendaient assez bien mais via des éditeurs).

Malheureusement, cela ne se traduit pas par des ventes. Alors maintenant, notre objectif principal est de faire connaître le jeu avec des progrès continus.

Quant aux futurs projets: j’ai 2-3 jeux actuellement en attente, y compris la suite de Sinless. Cependant, je vais probablement m’adapter à ma situation financière après Project Downfall, et soit aller avec un projet plus petit / moins risqué, soit si Project Downfall démarre, me remettre sur la bonne voie avec des titres plus grands et plus ambitieux.

