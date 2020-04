Les épisodes classiques de Sailor Moon peuvent être consultés gratuitement et légalement en ligne

Si vous êtes un fan d’anime et que vous souhaitez voir quelque chose dans cette quarantaine de manière légale et gratuite, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Vous pourrez bientôt profiter des épisodes classiques de Sailor Moon de cette manière et à partir de presque n’importe quel appareil.

Ce qui se passe, c’est que Toei a annoncé qu’à partir de cette semaine, il commencerait à publier des épisodes des 3 premières séries de Sailor Moon. Il convient de mentionner que les épisodes feront leurs débuts échelonnés par groupes de 10 et qu’il y aura de nouveaux chapitres chaque semaine.

Mais où pouvez-vous regarder ces épisodes? Ils seraient apparemment disponibles sur YouTube. Cela signifie que vous pouvez en profiter gratuitement et à partir de presque n’importe quel appareil doté d’un navigateur Internet ou de l’application YouTube. De cette façon, vous pouvez les voir sur votre ordinateur, sur votre téléphone portable ou même sur votre Nintendo Switch.

🌙 📺 90 年代 TV ア ニ メ の 無 料 配 信 決定 📺🌙 24/04 (金) か ら YouTube の

セ ー ラ ー ム ー ン 公式 チ ャ ン ネ ル で

90 年代 TV ア ニ メ 3 シ リ ー ズ の 配 信 が 決定 🎉 # お う ち 時間 は # セ ー ラ ー ム ー ン を 楽 し も う ✨ 🌙 配 信 YouTubehttps: //t.co/JrwQm1NIvE Ps 配 信 ス ケ ジ ュ ー ル https://t.co/a3NwfRXci2# 劇場版 .com ー ラ ー ム ー ン pic.twitter.com/SjEj7zif0h – 劇場版 「美 少女 戦 士 セ ー ラ ー ム ー ン Eternal」 9.11 公開 🌙 (@sailor_movie) 20 avril 2020

Il est à noter que les premiers épisodes de Sailor Moon sortiront ce vendredi. Tous les épisodes des 3 premières séries devraient être disponibles d’ici le 17 avril.

Veuillez noter que lorsqu’ils seront publiés par Toei, ces épisodes ne seront probablement disponibles qu’en japonais sans sous-titres. Nous verrons si Salior Moon a le même sort que les films Evangelion.

Et vous, en profiterez-vous pour voir Sailor Moon? Dites-le nous dans les commentaires.

Source

