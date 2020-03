Les esprits derrière Animal Crossing: New Horizons – Feature

© Nintendo Life

La semaine dernière, nous avons jeté un bref coup d’œil à l’histoire de Animal Crossing du Japon Forêt animale pour Nintendo 64 et sa conversion GameCube jusqu’à et y compris la dernière entrée sur Switch, Animal Crossing: New Horizons.

De toute évidence, il existe de nombreux héros méconnus en ce qui concerne le développement de tout jeu vidéo, avec divers noms familiers contribuant à la série au fil des ans à différents titres, ainsi que des centaines de membres du personnel de Nintendo qui ne sont pas si connus ou publics – orienté vers. Pourtant, les personnes ci-dessous sont les principaux acteurs responsables de la série que nous connaissons et aimons, de l’entrée initiale au tout nouveau Animal Crossing: New Horizons.

Les principaux acteurs de la série Animal Crossing

Katsuya Eguchi (créateur, réalisateur, producteur)

Comme nous l’avons dit plus haut, de nombreuses personnes ont contribué à faire d’Animal Crossing ce qu’il est aujourd’hui, mais l’homme le plus directement responsable est Katsuya Eguchi.

Euguchi a rejoint Nintendo 1986 en tant que designer sur Super Mario Bros.3 avant de passer à diriger Star Fox et Wave Race 64. Il a assumé le rôle de chef designer pour L’histoire de Yoshi avant de se mettre au travail pour créer Animal Crossing basé sur ses expériences de déménager de sa ville natale de Chiba à Kyoto quand il a rejoint Nintendo plus d’une décennie plus tôt.

Co-diriger le premier Traversée d’animaux avec Hisashi Nogami (ci-dessous) avec Takashi Tezuka sur la production des tâches, Eguchi a posé les fondations sur lesquelles la série s’est construite depuis près de deux décennies maintenant. Il passerait à des rôles de producteurs lors des prochains versements (et sur de nombreux autres jeux en plus), mais il sera toujours lié à cette plus délicieuse des franchises Nintendo.

Hisashi Nogami (codirecteur, réalisateur, producteur)

Hisashi Nogami a rejoint l’entreprise en 1994 et a travaillé sur la conception de personnages pour L’île de Yoshi. Il a réalisé les trois premières entrées d’Animal Crossing (la première conjointement avec Katsuya Eguchi, Animal Crossing: Wild World solo et Animal Crossing: City Folk avec Isao Moro) et a agi en tant que producteur sur New Horizons.

Il a également produit Splatoon et sa suite, dont nous lui avons parlé. Un gars vraiment sympa et quelqu’un qui a laissé une marque indélébile dans la série depuis le tout début. S’entretenant avec feu Satoru Iwata dans une interview Iwata demande pour City Folk, Nogami a rappelé comment l’approbation d’Iwata pendant le développement du jeu original a encouragé l’équipe à persévérer avec une idée qui ne ressemblait à rien d’autre à l’époque:

À cette époque, vous n’étiez pas encore président de Nintendo, mais le fait que vous pensiez que c’était intéressant nous a vraiment poussés à développer le titre par la suite. Ceux d’entre nous qui y travaillaient avaient pensé que c’était intéressant, mais nous étions encore à un point où nous ne savions pas vraiment si quelqu’un voudrait jouer à un jeu qui n’était pas tout à fait un jeu …

Il semble avoir fait son chemin, non?

Aya Kyogoku, (codirectrice, directrice)

Comme indiqué l’année dernière dans notre regard sur les figures les plus importantes de l’histoire de Nintendo, il y a un manque important de femmes dans des rôles de développement plus importants dans l’entreprise, mais Aya Kyogoku est certainement l’une d’entre elles. Elle a commencé comme scénariste sur la série Legend of Zelda et était responsable d’une grande partie du dialogue dans City Folk. Après avoir endossé le rôle de co-direction avec Animal Crossing: New Leaf (avec Isoa Moro), elle et le producteur Eguchi ont embauché un grand nombre de femmes pour amener l’équilibre entre les sexes de l’équipe de développement à une répartition égale de 50 à 50. Cette diversité a contribué à l’entrée en série la plus réussie à ce jour.

Au fil des ans, sa notoriété a continué de croître et elle a été la seule directrice à diriger la dernière entrée pour Switch. Au cours de la dernière année, elle a été promue directrice du groupe de production responsable des séries Splatoon et Animal Crossing et sous son œil vigilant, nous dirions que l’avenir de la série est entre de bonnes mains.

Kazumi Totaka (compositeur, concepteur sonore)

L’un des nombreux compositeurs qui ont travaillé sur la série, Totaka est sans aucun doute le plus éminent grâce à son personnage éponyme bien-aimé qui est apparu à chaque itération jusqu’à présent: le caméléon canin et musical K.K. Glissière. Bien que cela ne ressort pas de son nom anglais, le bon garçon préféré de tout le monde s’appelle Totakeke au Japon (en fait, il se présente comme tel dans le premier jeu en disant que son surnom le plus familier est son nom de scène du samedi soir).

“ L’apparition ” de Totaka dans le jeu a tendance à éclipser le travail de plusieurs autres compositeurs Nintendo qui ont travaillé sur la série, notamment Manaka Kataoka, Asuka Hayazaki, Toru Minegishi, Shinobu Tanaka et bien d’autres services audio de Nintendo. Pourtant, Totaka sera toujours associé à cette série, K.K. et la chanson qu’il a insérée sournoisement dans des dizaines de jeux Nintendo au fil des ans. L’apparition de la fameuse chanson de l’oeuf de Pâques Totaka dans Animal Crossing est peut-être la plus évidente du lot. Ça s’appelle K.K. Song et Slider le joueront généralement sur demande.

Isao Moro, (directeur du système, codirecteur)

Après avoir agi en tant que directeur système sur Wild World, Isao Moro est diplômé en tant que sous-directeur de City Folk et co-directeur avec Aya Kyogoku sur New Leaf. En collaboration avec Kyogoku, c’est Moro qui a façonné la plus belle expérience d’Animal Crossing à ce jour (enfin, jusqu’à l’arrivée de New Horizons) et a présenté au monde les merveilles des fonctions de maire, Isabelle, l’administrateur préféré des fans, et la possibilité de personnaliser non seulement le l’intérieur de votre maison, mais aussi la ville elle-même avec des ponts, des fontaines et une grande variété de projets de travaux publics.

Le jeu dérivé Animal Crossing: Happy Home Designer, qui a fait ses débuts avec plusieurs fonctionnalités de qualité de vie qui reviendraient dans New Leaf via la mise à jour amiibo Bienvenue, serait le dernier concert de Moro à diriger Nintendo. Il a quitté l’entreprise en 2018 et a déménagé sur l’île d’Okinawa où il enseigne la programmation.

Ryuji Kobayashi (Design / Directeur artistique)

Kobayashi a commencé à travailler sur l’animation de personnages pour le premier jeu et a obtenu son diplôme de directeur du design sur Wild World pour Nintendo DS, un rôle qu’il a repris pour l’entrée Wii. Il a assumé le rôle de directeur artistique pour la magnifique New Leaf et, au fil des ans, a dirigé la série dans une direction très spécifique en termes de look and feel. Il a également beaucoup travaillé sur la série Legend of Zelda, plus récemment, il a fait du travail d’animation sur la jolie Souffle de la nature.

Tout comme ses systèmes, la présentation visuelle d’Animal Crossing présente une simplicité et une beauté élégantes et Ryuji Kobayashi est l’une des personnes responsables de cela.

Koji Takahashi, (Character Design, Design Director)

Un autre membre du personnel vétéran avec un crédit de son nébuleux sur la série, Koji Takahashi a été responsable d’un grand nombre de choses à travers plusieurs entrées de la série, notamment la conception de personnages dans Wild World et la coordination de la conception pour Animal Crossing: New Leaf, un rôle qu’il a également pris sur La légende de Zelda: un lien entre les mondes.

Un domaine sur lequel Takahashi a travaillé était de choisir les bons personnages pour les bons emplois à New Leaf, qui a présenté Cyrus et Reese les alpagas et Leif le paresseux. Selon l’interview d’Iwata demande sur le jeu, trouver le bon ajustement n’a pas toujours été facile:

Eh bien, nous n’étions pas aveugles dans notre recherche. Nous avons essayé de trouver des animaux qui correspondaient à leur fonction dans le jeu et convenaient au magasin où ils apparaissaient. C’est pourquoi nous pensions qu’un animal qui vit dans la forêt fonctionnerait bien dans le centre de jardinage, alors nous nous sommes installés sur la paresse.

Dans la même interview, Takahashi mentionne le travail acharné qui va dans la liste croissante des articles disponibles dans chaque entrée, et il est clair que ses efforts n’ont pas été vains, chaque jeu s’ajoutant à la liste des articles et des activités à apprécier dans un manière qui rend le frisson, même si vous avez joué à chaque dernier match à mort.

Makoto Wada, (scénariste)

Makoto Wada est crédité du travail de script sur Animal Crossing, bien que compte tenu de l’habitude de Nintendo de distribuer des crédits de réalisateur à travers le spectre, nous ne serions pas surpris de découvrir qu’il en avait un quelque part pour cette série.

Il a dirigé un jeu comme Super Punch-Out !! et Mario Kart DS, mais il a travaillé sur le script de plusieurs jeux Animal Crossing, dont l’original et New Leaf. Selon une interview d’Iwata Asks, il était responsable des répliques de M. Resetti, la taupe bourru et bourru qui serait le plus contrarié si vous éteignez le jeu sans enregistrer correctement. Sans lui, nous serions sans ces fabuleux coups de gueule.

Nintendo Treehouse

D’accord, nous trichons ici en regroupant toute l’équipe de localisation interne de Nintendo of America en une seule entrée, mais nous ne pourrions pas terminer cette liste sans retirer nos plafonds collectifs au travail remarquable que la Treehouse a fait avec chaque entrée du séries. La nature décontractée des jeux dément le travail colossal de texte et de traduction requis pour amener un jeu Animal Crossing en Occident et bien que les auteurs originaux méritent évidemment d’être reconnus, l’équipe de localisation mérite également des remerciements pour avoir capturé l’esprit de le script original.

Plus que cela, l’équipe Treehouse a réintroduit la série depuis le début lorsque Nintendo du Japon a fini par réintégrer les vacances de la localisation GameCube originale de la forêt animale de N64 dans une version japonaise mise à jour. Depuis ce temps, les équipes des différentes parties du monde ont collaboré beaucoup plus étroitement depuis le début de chaque nouveau projet.

Si vous ne pouvez pas obtenir suffisamment de contenu Animal Crossing pour satisfaire votre soif insatiable de tout, Nook, notre classement des meilleurs jeux Animal Crossing met chaque entrée de série et spin-off sous la forme de liste du meilleur au pire, alors n’hésitez pas à vérifiez cela et faites-nous savoir comment vous modifieriez nos choix dans votre propre classement personnel.

