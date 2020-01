Les événements mondiaux Pokémon GO 2020 sont révélés, des zones de safari seront organisées aux États-Unis et au Royaume-Uni

Pokémon GO Le développeur Niantic a annoncé une poignée d’événements communautaires à grande échelle qui devraient avoir lieu tout au long du premier semestre.

Jusqu’à présent, quatre événements ont été détaillés, tous se déroulant entre février et mai 2020. La majorité d’entre eux sont des événements Pokémon GO Safari Zone, qui ont traditionnellement permis aux participants d’attraper des Pokémon exclusifs à la région qui ne sont généralement pas disponibles dans leur région. Voici la liste complète jusqu’à présent:

Taiwan Lantern Festival à Taichung – 6-9 février

Pokémon GO Safari Zone St. Louis – 27-29 mars (Les billets seront mis en ligne à partir du 24 janvier à 8h00 AM CT)

Pokémon GO Safari Zone Liverpool – 17-19 avril (Plus d’informations sur les billets seront annoncées prochainement)

Pokémon GO Safari Zone Philadelphie – 8-10 mai (Plus d’informations sur les billets seront annoncées prochainement)

Niantic a également révélé que des événements similaires organisés tout au long de 2019, y compris le Pokémon GO Fest Chicago, ont contribué à générer environ 249 millions de dollars de revenus touristiques pour les villes dans lesquelles ils sont apparus. Ces événements ont régulièrement attiré des dizaines de milliers de fans de Pokémon, dont beaucoup ont voyagé à travers le monde pour y participer.

