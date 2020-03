Les événements Pokemon Go d’avril 2020 incluent Shadow Entei, Alolan Exeggutor, etc.

Avec avril qui approche, le développeur de Pokemon Go Niantic a décrit certains des événements qui se dérouleront dans son jeu AR Pokemon à succès le mois prochain. En raison de la pandémie de COVID-19 en cours, qui a contraint une grande partie du monde au verrouillage, le calendrier d’avril semble plus léger que celui de mars, mais il y a encore quelques événements notables qui se produisent dans le jeu au cours des prochaines semaines.

Tout d’abord, Niantic prolonge la quête d’histoire de la recherche spéciale sur les fusées d’équipe de mars, La menace fantôme grandit. Vous aurez maintenant jusqu’à la fin avril pour terminer cette quête et sauver Shadow Entei du chef de l’équipe Rocket Giovanni.

Niantic offrira également un nouveau lot de tâches de recherche sur le terrain en avril, ainsi qu’une nouvelle récompense pour la percée de la recherche. Chaque fois que vous réalisez une percée dans la recherche le mois prochain, vous aurez la chance d’attraper Alolan Exeggutor et de gagner également un bonus de Stardust.

Enfin, Niantic confirme qu’il continuera à organiser ses événements hebdomadaires Pokemon Spotlight et Mystery Bonus Hour en avril. Ces événements proposent un Pokémon surprise ou un bonus en jeu pendant une heure certains jours. Vous pouvez en savoir plus sur ce que Niantic a en réserve pour Pokemon Go le mois prochain sur le site officiel du jeu.

En plus de ces événements, vous aurez la chance d’attraper un nouveau Pokémon légendaire en avril. Landorus, le dernier membre du trio Forces of Nature, sera disponible dans les raids et en tant que rencontre de récompense Go Battle League du 31 mars au 21 avril. Même si vous ne pouvez pas physiquement vous rendre à un raid, vous aurez toujours avoir une chance d’attraper Landorus, comme Niantic a récemment annoncé qu’il permettra bientôt aux joueurs de participer aux batailles de raid depuis leur domicile. Le Mythical Pokemon Genesect devrait également faire ses débuts dans EX Raids en avril.

Dans d’autres nouvelles de Pokemon Go, Niantic lancera bientôt une nouvelle fonctionnalité utile appelée Today View, qui vous permet de suivre plus facilement ce qui se passe dans le jeu. Et malgré la pandémie COVID-19, les revenus de Pokemon Go ont en fait augmenté en mars.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Pokemon GO – GO Battle League Dev Insights

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.