Les événements Smash World Tour ont été annulés en raison d’un coronavirus

La communauté professionnelle de Super Smash Bros. continue de lutter contre toutes les adversités possibles pour créer une grande communauté. Le support de Nintendo pour ces événements est pratiquement inexistant, et maintenant toutes les compétitions du Smash World Tour ont été annulées en mars et avril en raison du virus COVID-19, ou coronavirus.

Pour ceux qui ne le savent pas, Smash World Tour fonctionne comme suit: Les joueurs participent à différents tournois pour gagner des points en fonction de leur position finale. De cette façon, puisque les compétitions à grande échelle, ainsi que les petites, sont d’une grande importance et renforcer la communauté Smash à l’échelle mondiale.

Malheureusement, en raison de l’annulation de tous les événements en mars et avril, les joueurs ne seront pas en mesure de gagner des points. Heureusement, cela ne semble pas être la fin du Smash World Tour. Il y a encore des événements prévus pour plus tard dans l’année, avec des opportunités pour les joueurs de mêlée et ultimes gagner des points. Bien que cela puisse dépendre de la réponse internationale à la maladie, les plans peuvent encore changer à l’avenir.

«COVID-19 a eu un impact sérieux sur les communautés de jeux et eSports à travers le monde. Malheureusement, Smash ne fait pas exception, et aussi intimidant que soit notre récente annonce de Smash World Tour, notre première priorité est la santé et la sécurité de la communauté, ainsi que de faire notre part pour atténuer la propagation de COVID-19.

