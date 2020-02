Les extraterrestres ont annulé un jeu révélé par 3D Realms

Avant Disney achètera de Renard l’année dernière, Royaumes 3D, connu pour la saga Duke Nukem, ils travaillaient dans un FPS coopératif basé sur la franchise de Aliens. En fait, le studio avait déjà pas mal avancé, mais après cette transaction, le jeu a dû être annulé.

Frederik Schreiber, vice-président de Royaumes 3D, a révélé la nouvelle dans son récit de Twitter:

Ouaip. Le jeu s’appelait Aliens: Hadleys Hope. Nous sommes allés assez loin dans la pré-production avant l’acquisition de Disney / Fox, puis nous avons dû l’annuler et passer à autre chose.

Peut-être un jour! Je parie que le tien était très différent du nôtre? pic.twitter.com/brpq4FgwWT

– Frederik Schreiber (@Freschism) 11 février 2020

Nous espérons qu’un jour Royaumes 3D et forges Slipgate avoir une autre occasion de travailler dans la franchise. Après tout, Disney a récemment ouvert la porte à des développeurs de prendre plus de libertés créatives avec leurs propriétés intellectuelles. Compte tenu du succès Marvel’s Spider-Man et Star Wars Jedi: Fallen Order avait, la société recherche des studios pour créer des histoires uniques avec leurs personnages.

Via: VG247

