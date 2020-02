Les fabricants qui fabriquent PS4 et Switch combattent le coronavirus

La récente urgence sanitaire causée par l’épidémie du coronavirus en Chine a mis en échec de nombreuses activités professionnelles, administratives et quotidiennes dans ce pays. De même, le fait que de nombreux produits soient fabriqués dans leurs usines a alerté d’importantes entreprises du monde entier et jusqu’à présent, l’impact que cela pourrait avoir sur la fabrication, la distribution et les délais de lancement ne peut être mesuré. Plus précisément, un exemple de ce qui précède peut être vu dans le secteur des jeux vidéo, où l’usine qui fabrique la PS4 et le Switch a décidé d’affronter le problème de cette manière.

Un rapport de la BBC a révélé la situation qui se déroule dans les centres de fabrication de Foxconn, une société responsable de la fabrication d’appareils commercialement importants tels que l’iPhone, l’iPad, le Kindle et participant également à la chaîne de fabrication PlayStation 4 et Nintendo Commutateur Selon les informations, après l’épidémie de coronavirus et l’urgence qui s’est déclenchée, Foxconn a dû fermer plusieurs de ses chaînes de production, il a donc décidé de conclure un accord avec les autorités pour les rouvrir en offrant une compensation pour la fabrication immédiate des masques chirurgicaux, un produit qui est devenu en forte demande face à la crise sanitaire qui sévit dans le pays.

À cet égard, Foxconn a indiqué que son objectif est de produire 2 millions de masques chirurgicaux par jour d’ici fin février, un acte qui, selon le communiqué envoyé par la société, représente son moyen de lutter contre le coronavirus, faisant appel à un produit qui peut prévenir la contagion

Quant au secteur des jeux vidéo, la crise des coronavirus a commencé à avoir un certain impact, comme dans le cas de Switch, qui commence à voir une certaine pénurie d’unités et le retard dans le lancement de certains de ses jeux. On pense également que cette situation pourrait retarder les débuts de la PS5 et de la Xbox Series X.

