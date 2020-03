Les fanatiques de fitness paient maintenant des prix ridicules en ligne pour Ring Fit Adventure

Il y a eu une demande continue pour le jeu d’exercice de Nintendo Ring Fit Adventure depuis sa sortie en octobre dernier, et ces derniers mois, il est devenu encore plus difficile à trouver en raison de l’épidémie de coronavirus – avec des pénuries et des problèmes d’approvisionnement signalés dans le monde entier.

Maintenant, en Amérique du Nord, il semble y avoir des hausses de prix extrêmes sur eBay, après l’arrivée de la mise à jour musicale du jeu plus tôt cette semaine. Ses prix ont augmenté jusqu’à tripler le montant du PDSF, ce qui le rend plus cher qu’un Switch Lite. Les acheteurs ne semblent pas déphasés par le prix demandé – avec un grand nombre de ces exemplaires très chers vendus.

Bien que Nintendo ait épuisé le stock de Ring Fit Adventure depuis un certain temps maintenant, les choses se sont un peu plus compliquées ces derniers temps lorsque les détaillants chinois ont commencé à acheter tout stock sur lequel ils pouvaient mettre la main en février. Cela a entraîné des pénuries mondiales et le président de Nintendo s’est excusé pour cet inconvénient.

