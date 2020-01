Les fans continuent de concevoir des interrupteurs pour croisement d’animaux et maintenant nous en avons besoin

Dessins de JackofHearts-odb / cutestkaiju

Le prix du jeu Nintendo Switch le plus grand et le plus attendu à l’horizon (compris?) Doit probablement être décerné à Animal Crossing: New Horizons. Cela fait un moment que les fans de la franchise n’ont pas pu profiter d’un tout nouveau jeu de base, et l’excitation pour le nouveau titre est à son comble.

En fait, il est si élevé qu’un nombre surprenant de gens conçoivent leurs propres consoles Nintendo Switch Lite, espérant sans doute qu’ils sortiront de l’écran comme un vrai produit ou que Nintendo lui-même engloutira leur des idées. Ou peut-être que c’est juste notre vœu pieux?

Quoi qu’il en soit, nous avons rassemblé ci-dessous certaines de nos créations préférées de fans. On ne sait jamais, Nintendo lit peut-être …

Nous aimons les différentes couleurs de chaque côté, tout comme le Pokémon Switch Lite officiel.

Un peu optimiste, peut-être, mais imaginez-vous avoir une console pour chaque saison?

Un design qui nous rappelle le Animal Crossing 2DS XL officiel.

C’est tout simplement magnifique.

Un ensemble de quatre modèles maintenant – le blanc avec des icônes violettes est notre préféré.

Un design plus intelligent, mais tout aussi charmant.

Et enfin, des couleurs super brillantes partout. On aime ca.

Êtes-vous fan de l’un de ces designs? Souhaitez-vous que Nintendo révèle une console officielle Animal Crossing Switch? Sera-t-il annoncé dans le prochain Nintendo Direct? Placez vos paris ci-dessous.

