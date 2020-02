Les fans créent un tableau qui explique comment ramener des Pokémon à la MAISON

Quelque chose qui peut être très compliqué est de passer des Pokémon de génération en génération, en particulier à chaque nouveau service de stockage qui apparaît. Avec les nouveaux détails de Pokémon HOME, la communauté des franchisés s’est mise au travail pour générer une image avec les informations nécessaires pour comprendre comment amener ces créatures au nouveau service.

Créée à l’origine et partagée par l’utilisateur de reddit dominodave, l’image montrait de manière simple comment amener des Pokémon de jeu en jeu afin qu’ils puissent enfin être transférés vers Pokémon HOME, le nouveau service de stockage de créatures, qui devrait remplacer Pokémon Bank. Dans le graphique original, vous pouvez voir les principaux jeux de chaque génération depuis la troisième.

Mais la communauté Pokémon qui a joué à presque tous les épisodes de la franchise saura que cela ne s’arrête pas là et qu’il existe en fait plusieurs jeux qui ne sont pas spécifiés dans l’image. Pour aider tous les dresseurs de Pokémon, l’utilisateur de reddit YamiArtio a inclus plus de titres dans l’image. Ainsi, dans le résultat final, ajoutez même les informations nécessaires pour transférer le Pokémon depuis Pokémon Colosseum, Pokémon XD, My Pokémon Ranch, Pokémon Dream World et Pokémon Walker. Les étapes pour ajouter des Pokémon de la génération d’origine sont également indiquées, mais c’est par des moyens non autorisés.

Nous vous laissons avec l’image originale.

Image: dominodave

Comment transférer Pokémon vers Pokémon HOME

Plus simplement, il est connu que la génération la plus ancienne à partir de laquelle il peut être transféré aux nouvelles générations est la génération III, qui comprend les jeux Pokémon Ruby, Sapphire, Emerald, Fire Red et Leaf Green. Grâce à Pal Park, les entraîneurs peuvent emmener leurs compagnons d’aventure à Pokémon Pearl, Diamond, Platinum, HeartGold et SoulSilver. Pour ce faire, il est nécessaire d’insérer les cartouches Game Boy dans la fente Game Boy de la Nintendo DS, tandis que dans la fente DS se trouve celle de la destination de jeu Generation IV.

Une fois capturés dans le Pal Park, l’utilisateur peut les transmettre à la génération V, à Pokémon Noir, Blanc, Noir 2 et Blanc 2, via le Poké Transfer Lab que l’on trouve dans ces titres. Pour cela il faut disposer de 2 Nintendo DS pour démarrer le transfert, une avec le jeu de l’ancienne génération et une autre avec le jeu de destination.

Désormais c’est plus simple, car il suffit de télécharger et de payer l’abonnement Pokémon Bank pour pouvoir transférer les Pokémon piégés dans les générations passées grâce à l’application Poké Transporter. Il faut d’abord introduire les jeux Generation V et démarrer Poké Transporter pour placer une boîte dans la boîte de transport. Vous devez maintenant entrer dans le jeu cible (à partir de la génération VII), démarrer la Banque Pokémon et apporter cette boîte à l’une des 100 banques Pokémon ou au jeu de destination. Le processus doit être répété pour les cases restantes que vous souhaitez déplacer également.

Ainsi, avec l’arrivée de Pokémon HOME, il serait possible de passer toutes les créatures stockées dans Pokémon Bank si vous avez l’adhésion, ce qui donne accès à plusieurs cases. Sinon, il ne sera possible de passer de 30 en 30 (une boîte à la fois) qu’aux nouveaux jeux Pokémon Sword & Shield. Pokémon GO et Pokémon Allons-y, Évoli! Et allons-y, Pikachu! Ils peuvent être transmis directement sans utiliser Pokémon Bank. Il est important de prendre en compte qu’aucun Pokémon qui joue Pokémon HOME ne peut revenir à son titre d’origine, à l’exception de Pokémon Sword & Shield (qui sont compatibles avec le Pokédex régional).

C’est ainsi que l’image modifiée par l’utilisateur YamiArtio était.

Image: YamiArtio

Cependant, il y a encore des lacunes dans le graphique, car des livraisons telles que le Pokémon Radar ou Pokémon Ranger sont omises, nous pensons donc que la communauté continuera à travailler pour améliorer cette image et permettre aux joueurs de passer leur Pokémon sans problème.

Les images vous ont-elles aidé? Allez-vous profiter des informations pour transmettre tous vos Pokémon à Pokémon HOME lorsqu’ils seront disponibles? Êtes-vous prêt à payer l’abonnement annuel? Quel autre jeu manque dans l’image? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous ne connaissez pas la révélation de Pokémon HOME et les détails qui sont récemment apparus, nous vous recommandons de consulter cette page. Malheureusement, le modèle n’a pas plu à plusieurs fans, qui ont montré leur aversion sur les réseaux sociaux. D’autre part, les plans de Game Freak se poursuivent et pour célébrer le prochain anniversaire de la série, une nouvelle créature singulière sera annoncée. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Pokémon si vous consultez cette page.

