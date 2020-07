Les fans critiquent fortement Madden NFL 21 et EA Sports répond

Éditorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques semaines, Electronic Arts a surpris tous les amateurs de sport avec la révélation officielle de FIFA 21 et Madden NFL 21, les nouvelles éditions de ses franchises sportives annuelles. Cependant, les nouveaux ajouts aux modes Franchise et Franchise Classique seront récemment dévoilés et les fans étaient mécontents des améliorations.

Récemment, Electronic Arts a publié sur sa page officielle quelques améliorations qui viendront à Madden NFL 21, en particulier aux modes Franchise. Le mode Face of the Franchise est une sorte de mode histoire dans lequel vous pouvez prendre le contrôle d’un personnage dont l’aventure sportive se déroulera du lycée au Temple de la renommée.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Madden NFL 21 aura des mises à niveau exclusives sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

Les points forts du mode Franchise classique incluent l’ajout de X-Factors. Rien n’a été dit à ce sujet, mais plus d’informations sont attendues prochainement. Ce qui a été défini, c’est que le tour des Wild Card Playoff sera étendu pour avoir 3 matchs dans chaque conférence au lieu de 2, comme dans le sport réel.

À ce qui précède s’ajouteront plusieurs réajustements, notamment celui lié aux compétences en faveur de l’efficacité et de l’authenticité de l’archétype, des mises à jour de tous les contrats de recrue pour leur apporter plus d’authenticité et des corrections mineures.

Les fans n’étaient pas satisfaits des ajouts

Comme il s’agit d’un nouveau jeu dans la franchise, les fans n’étaient pas d’accord avec ces améliorations, estimant qu’il y en a très peu à un point tel qu’ils font que tout cela ressemble plus à une mise à jour qu’à un nouveau jeu.

Pour cette raison, les fans ont élevé leur voix via les médias sociaux avec le hashtag #FixMaddenFranchise (correction de la franchise Madden) et ont partagé leurs critiques afin qu’Electronic Arts puisse les entendre. Parmi les plus populaires se trouvent ceux des fans qui mentionnent que le mode Franchise est un produit non amélioré ces dernières années. Beaucoup appellent ces améliorations des correctifs plutôt que de vouloir payer un peu plus qu’une liste de joueurs mise à jour.

Le développeur a regardé les commentaires des fans et a communiqué par vidéo un message du producteur exécutif du jeu Seann Graddy. Dans ce document, le développeur affirme que la communauté des franchisés est importante pour eux et ils ont dit qu’ils étaient conscients que les joueurs en demandaient plus.

Graddy a mentionné qu’ils n’avaient pas partagé beaucoup de détails, mais a assuré que l’équipe de développement travaillait sur des plans pour Franchise et qu’elle espérait partager plus d’informations sous forme de mises à jour à ce sujet avant la sortie du jeu.

Une mise à jour du producteur exécutif Seann Graddy pic.twitter.com/RFpco0KNH1 – Madden NFL 21 (@EAMaddenNFL) 2 juillet 2020

Les fans de Madden NFL ont des doutes sur le nouvel épisode

Cependant, certains critiques soulignent que ce désaccord a déjà du temps, alors ils pensent que cette fois, cela se produira de la même manière et beaucoup ont une position réticente et affirment vouloir attendre pour voir si la réponse se reflétera dans le jeu.

La prochaine mise à jour des Gridiron Notes sera publiée le mardi 14 juillet prochain, il est donc prévu d’en dire plus sur les commentaires dans cet espace.

Et vous, que pensez-vous des ajouts qui seront apportés à Madden NFL 21? Qu’aimeriez-vous voir ajouté dans le nouvel épisode? Dites le nous dans les commentaires.

Le nouvel épisode du football comprendra de nouvelles mécaniques de jeu qui offriront une couche tactique de plus dans les jeux. Si vous envisagez d’acheter une console de prochaine génération, vous devez savoir que si vous acquérez le titre sur les consoles actuelles, vous pouvez y jouer sans frais supplémentaires sur PlayStation 5 et Xbox Series X, mais vous devez l’obtenir avant une certaine date.

Madden NFL 21 sera mis en vente le 28 août sur PlayStation 4, Xbox One et PC. On s’attend à ce qu’il arrive également à un moment donné cette année sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet en visitant son onglet.

