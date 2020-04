Les fans croient que Microsoft annoncera enfin Fable 4

Fable 4 est l’un des titres exclusifs Xbox dont le développement est répandu depuis de nombreuses années. Le projet, cependant, n’a pas été officiellement annoncé et malgré le fait que des indices sur une éventuelle annonce soient parfois publiés, il ne se concrétise jamais et l’attente pour le jouer est prolongée. Cependant, les fans sont convaincus qu’elle sera dévoilée très prochainement et le plus intéressant est qu’elle le serait pour la prochaine génération de consoles.

Comme nous vous l’avons dit plus tôt dans la journée du 9 avril, une rumeur est venue d’un informateur de l’industrie qui a affirmé que la semaine prochaine, nous connaîtrions 2 jeux Xbox Series X exclusifs, avec des thèmes très différents.

Bien que l’informateur n’ait pas précisé leurs noms ou de nombreux autres détails sur les titres, il a donné quelques indices et, bien qu’ils soient quelque peu ambigus, les fans semblent être sûrs que l’un d’eux, celui avec “de grands mondes fantastiques”, sera le très attendu Fable 4.

Au cas où vous l’auriez manqué: Fable Fortune n’est plus jouable.

Les jeux Playground fonctionnent-ils sur Fable 4?

Pour le moment, il n’y a pas d’informations officielles sur ces jeux, mais Shinobi602, l’informateur, a assuré que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour connaître ces informations. D’un autre côté, IGN a mentionné qu’il y aura des nouvelles importantes pour les fans de Xbox le lundi 13 avril prochain. En rejoignant les pistes, les fans sont devenus convaincus que la nouvelle Fable sera révélée le lundi suivant.

Bien qu’il soit très risqué de spéculer à ce sujet, quelque chose d’intéressant est que depuis 2018, Playground se concentre sur le développement de Fable 4. Avant de mentionner que la principale plate-forme pour l’étude serait Xbox One X, mais les prochains débuts de la série Xbox X suggère qu’il a également pris en compte cette console.

Pensez-vous que les Xbox Game Studios dévoileront une nouvelle Fable Legends? À quel titre pensez-vous que la description se réfère? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que ce n’est pas la première fois que nous apprenons un éventuel retour de Fable. Avant certains événements, des informations qui pointent vers une révélation imminente de la prochaine itération sont généralement révélées, mais les indices sont toujours erronés. En fait, il y a quelques années, le gameplay du supposé nouveau jeu Fable a été divulgué, mais c’était faux. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à cette franchise fantastique si vous visitez cette page.

