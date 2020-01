Les fans d’Animal Crossing New Horizon ont désespérément besoin de nouvelles

Plus tôt dans la journée, les fans ont repéré des décalcomanies Animal Crossing: New Horizons pour le commutateur sur le site Web du magasin HMV japonais. Les fans désireux se précipitent maintenant sur eux en essayant de déterminer quels nouveaux personnages seront dans le jeu.

Les images ont d’abord été partagées par le compte Twitter du site de fans d’Animal Crossing World, rassemblant des milliers de likes et incitant les fans à disséquer les images gonflées et à basse résolution des personnages. Ces images, pensaient-ils, pourraient montrer de nouveaux villageois pour le très attendu Switch Switch du simulateur de village facile à vivre de Nintendo. À première vue, il semblait y avoir au moins sept nouveaux villageois, dont un ours violet dans une robe jaune et une créature semblable à un lézard rouge brandissant une moustiquaire. Puis quelqu’un d’autre a remarqué un loup orange qui pourrait aussi être nouveau. Malgré les similitudes avec les potins de la ville Freya, qui est aussi un loup, les fans ont décidé que le loup orange devait être nouveau parce que ses yeux sont différents (les yeux de Freya sont jaunes et le nouveau villageois a l’air céruléen).

Le subreddit du jeu a regroupé tous ces ajouts suspectés dans un message où certains joueurs ont déjà commencé à choisir leurs favoris comme s’ils étaient de nouveaux démarreurs Pokémon. “Le garçon lézard sera la seule personne sur mon île, notez mes mots”, a écrit une personne. «La relation avec Froggy Chair a pris fin. La relation avec le chat à lunettes impertinent a commencé », a écrit un autre.

Qui cela pourrait-il être? Les fans d’Animal Crossing meurent d’envie de le savoir.

Malgré les images qui apparaissent sur une page de magasin d’accessoires, cela revient à l’un des plus gros dumps d’informations que les joueurs ont obtenus depuis un certain temps. Il n’y a tout simplement pas beaucoup annoncé pour ce jeu qui, gardez à l’esprit, est censé sortir en mars.

Les fans purs et durs qui consomment chaque nouvelle information sur les jeux à venir ne sont pas nouveaux, mais les acolytes d’Animal Crossing sont particulièrement affamés après le silence prolongé de Nintendo sur Animal Crossing: New Horizons. Le jeu a été annoncé en septembre 2018. Il y avait une démo à l’E3 2019, l’événement où Nintendo a également annoncé que le jeu avait été retardé jusqu’en mars de cette année. Et en septembre dernier, le mode de création du jeu a été brièvement présenté dans le cadre d’une Nintendo Direct plus générale. En dehors de cela, cependant, les fans se sont vu refuser toute véritable plongée profonde dans ce que le nouveau jeu comprendra.

En comparaison, Super Smash Bros.Ultimate de novembre 2018 a reçu une éruption directe détaillant les nouveaux combattants au cours de l’E3 2018 en juin de la même année, suivie d’un autre Smash Bros.Direct en août. Nintendo a même suivi un troisième et dernier Direct en novembre montrant le mode Spirit du jeu et les deux derniers combattants non-DLC. À ce rythme, les fans d’Animal Crossing auront de la chance s’ils obtiennent l’un de ces gros fichiers d’informations avant la date de sortie de New Horizons le 20 mars.

Nintendo n’a même pas encore publié de bande-annonce appropriée pour le jeu. Au lieu de cela, les fans se sont régalés des miettes laissées par de courts teasers, y compris le dernier, qui a été publié sur YouTube au début du mois. Dans la série de clips de 30 secondes, le propriétaire Tom Nook montre l’île de New Horizons comme s’il proposait un temps partagé, mais sans rien de plus charnu à mâcher, les fans ont couru avec.

Harvey est de retour, mais est-ce que cela signifie aussi nourrir les oiseaux? Capture d’écran: GameXplain (YouTube)

Pendant ce temps, la chaîne Youtube GameXplain a réussi à rassembler une ventilation de huit minutes et demie analysant chaque image du teaser et d’un ensemble de nouvelles captures d’écran téléchargées sur le site Web de Nintendo of Japan. Dans le coin d’une des images que les joueurs ont repéré Harvey, le chien hippie a ajouté à la série dans la mise à jour Welcome Amiibo pour Animal Crossing: New Leaf. Il nourrit les oiseaux d’un quai sur une île séparée. Harvey confirmé pour New Horizons? Peut-être que l’île saute? Ou du moins le retour de l’alimentation des oiseaux?

Moins Nintendo montre, plus l’esprit des fans se déchaîne avec les détails particuliers qui font surface. Saurons-nous avec certitude dans 53 jours la sortie du jeu? Avec un peu de chance, Nintendo jette des détritus à Animal Crossing avant cela.

