Les fans de catch veulent Kemonito dans Super Smash Bros.Ultimate

Nous savions que la quantité de personnages de Super Smash Bros.Ultimate et l’idée d’ajouter plus de combattants ouvriraient une boîte de Pandore pour les fans, car bien que la décision finale soit de Nintendo, elle se prête à faire les demandes les plus folles. En ce sens, s’il vous a semblé que la proposition de faire entrer Tulio Triviño, un personnage de 31 minutes, dans le jeu, la demande suivante vous montrera que ce n’était rien.

Si vous ne connaissez pas un combattant mexicain de la mini scène connue sous le nom de Kemonito, croyez-nous, vous le ferez car peu à peu cette icône est devenue le protagoniste de beaucoup de mèmes et de contenus qui circulent quotidiennement sur les réseaux sociaux. Eh bien, un groupe de fans de catch mexicains a décidé que ce serait une bonne idée de demander officiellement à Kemonito d’avoir l’hommage qu’il mérite dans les jeux vidéo: devenir un personnage de Super Smash Bros.

Avec cette idée, les fans ont fait une campagne sur Change.org pour que Kemonito arrive à Super Smash Bros.Ultimate et en quelques heures est sur le point d’obtenir les 10000 signatures nécessaires pour le faire officiellement, bien que nous savons que cela ne se produira pas.

Qui est Kemonito?

Si vous ne connaissez pas la lutte mexicaine, vous devez savoir qu’elle a une scène de mini lutteurs qui a commencé comme des “animaux de compagnie” de lutteurs professionnels. Dans le cas de Kemonito, nous parlons d’un combattant qui a vécu une nouvelle étape de sa carrière depuis 2005, après avoir été ni plus ni moins que le mythique Alushe de Tinieblas. Grâce à son style particulier et comique, Kemonito a gagné la reconnaissance du passe-temps facile de la lutte au Mexique.

Donc, bien que nous sachions que Kemonito ne deviendra pas un combattant Super Smash Bros.Ultimate, ce type de demande lui rend hommage.

Super Smash Bros.Ultimate est disponible sur Nintendo Switch et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes, ainsi que notre critique écrite.

