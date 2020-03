Les fans de Halo s’associent et aident un joueur qui a perdu sa maison en feu

En plus de nous offrir des moments de plaisir, les jeux vidéo sont l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de faire partie d’une communauté. Parfois, les joueurs sont si proches qu’ils travaillent côte à côte pour une bonne cause. La preuve en est ce qu’un groupe de fans de Halo a fait récemment.

Plusieurs partisans du Master Chief ont entendu parler du cas de Rod “NJROD” Lane, un membre américain de la communauté qui a malheureusement perdu sa maison dans un incendie. Ses compagnons ont décidé de l’aider, alors ils ont préparé un événement caritatif.

Les fans de Halo aident le joueur en difficulté

Comme vous l’imaginez, la situation NJROD n’est pas simple, mais heureusement, il a reçu le plein soutien de ses camarades de jeu. Les fans de la saga ont organisé un tournoi Halo 2 afin de récolter des fonds et d’aider les sinistrés.

Les inscriptions au tournoi coûtent 20 $ US et il y aura une limite de 32 équipes pouvant participer. Il se jouera avec un système à double élimination. L’équipe gagnante gagnera 200 $ USD. Tous les produits des inscriptions seront reversés à NJROD.

La compétition se jouera dans Halo: The Master Chief Collection, dans sa version pour Xbox One. Le tournoi débutera le 14 mars à 10 heures, heure de Mexico.

Des nouvelles dévastatrices. Ma maison a été détruite par un incendie aujourd’hui. pic.twitter.com/o81ImuAw5l

– NJROD 1-11-20 (@NJROD) 5 mars 2020

Tournoi en ligne Halo 2 2v2

*** Tous les bénéfices pour aider @NJROD suite à la perte de sa maison. ***

💰 200 $ de prix

💵 20 $ / entrée d’équipe

Team32 capacité d’équipe

Support double élimination

🗓 14 mars, 12 h HNE

Tthttps: //t.co/Ukm8aR6axX

– PennHalo (@PennHalo) 10 mars 2020

La maison de NJROD a été incendiée le 5 mars. Le joueur a partagé les nouvelles sur les réseaux sociaux et a rapidement reçu des commentaires de soutien de proches et de membres de la communauté Halo.

Les fans de la franchise ont agi rapidement et ont décidé d’organiser la compétition. Beaucoup d’entre eux ont révélé que NJROD les avait soutenus dans le passé et est également un membre important de la communauté, ayant accueilli plusieurs tournois aux États-Unis.

“Mon homme NJROD organise des tournois locaux depuis plus d’une décennie. Ses tournois ont été une grande partie de mon ascension, ainsi qu’une tonne de professionnels qui jouent encore aujourd’hui”, a écrit le joueur Anthony “Methodz” Zinni.

Halo: The Master Chief Collection est disponible pour Xbox One et PC. Visitez ce lien pour lire toutes les nouvelles liées au titre.

