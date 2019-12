Les fans de Nintendo au Japon choisissent Fire Emblem: Trois maisons comme titre de commutateur préféré de 2019

Fire Emblem: Trois maisons n'est certainement pas passé inaperçu depuis sa sortie en juillet. Plus tôt ce mois-ci aux Game Awards, il a été récompensé du meilleur jeu de stratégie de 2019 et lors du même événement, il a remporté le prix Players Voice, battant divers autres jeux comme Super Smash Bros.Ultimate, EA Star Wars Jedi: Fallen Order et même de Hideo Kojima Échouement de la mort comme le favori des fans.

Maintenant, en plus de cela, Three Houses a surmonté un événement organisé par Nintendo au Japon appelé "Nintendo Players Voice Ranking 2019", où les joueurs sélectionnent le jeu Switch qu'ils ont le plus apprécié cette année. Voici les dix premiers. Comme vous pouvez le voir, de nombreuses autres séries comme Dragon Quest et Pokémon fonctionnalité, et même des titres indépendants comme Sous-titre. Plus bas, voici les jeux qui ont placé entre 11 et 30 sur la liste.

Fire Emblem: Trois maisons (Nintendo)

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (Square Enix)

Constructeurs de Dragon Quest 2 (Square Enix)

Okami (Capcom)

Cuphead (StudioMDHR)

Bouclier Pokémon (Pokémon)

Épée Pokémon (Pokémon)

Spécial Rune Factory 4 (Merveilleux)

Le monde artisanal de Yoshi (Nintendo)

SOUS-TITRE (Hachinyon)

11-30 positions:

Luigi’s Mansion3, Ultimate Chicken Horse, Untitled Goose Game, Super Smash Bros.Ultimate, Super Mario Maker 2, Overcooked 2, Slay the Spire, Box Boy! Phoenix Wright Trilogy, Fitness Boxing, Moon, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, GREY, Diablo III Eternal Collection, ASTRAL CHAIN, Resident Evil 4, Hollow Knight, Pokémon: Let’s Go Pikachu, Super Mario Party et New Super Mario Bros.

Fire Emblem: Three Houses était-il l'un de vos jeux préférés de 2019? Que pensez-vous des autres jeux mentionnés? Laissez un commentaire ci-dessous.

