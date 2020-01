Les fans de Nintendo Switch chinois confus par les salutations du Nouvel An de Tencent et l’avis de santé

Aujourd’hui, les Chinois du monde entier célèbrent le Nouvel An lunaire, un moment où ils se réunissent pour les réunions de famille.

Le compte officiel Nintendo Switch Weibo exploité par Tencent a profité de cette occasion pour souhaiter aux fans de Nintendo Switch une bonne année lunaire. Et, ils ont également profité de l’occasion pour rappeler à tout le monde de pratiquer une bonne hygiène, à la lumière du coronavirus de Wuhan qui a infecté des milliers de personnes et fait des morts:

Traduit par le chinois Nintendo:

“Joyeux Nouvel An chinois. Nous espérons que Nintendo Switch ™ vous apportera, ainsi qu’à votre famille, plus de joie et de sourires l’année suivante. De plus, nous espérons que tout le monde prendra des précautions de santé appropriées, comme porter correctement des masques et se laver les mains régulièrement ».

Apparemment, beaucoup étaient confus par les conseils avisés de la société. Ils ont laissé un tas de points d’interrogation dans la section des commentaires:

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

en relation

.