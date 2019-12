Les fans de Pokémon prévoient de surprendre le commerce de Pokémon rares pour les nouveaux joueurs à Noël

Ce Noël, de nombreux fans de Pokémon du monde entier prévoient de répandre la joie des Fêtes à de nouveaux joueurs partout dans le monde grâce à Surprise Trade dans «Operation Delibird».

"Operation Delibird" est quelque chose d'une tradition annuelle pour les fans de Pokemon, du nom du célèbre Pokemon "Santa Claus bird" de Gold / Silver. Chaque année aux alentours de Noël, les joueurs utilisaient Wonder Trade (AKA Surprise Trade) pour échanger des Pokémon rares ou intéressants contre d'autres joueurs en tant que «cadeau de Noël».

L'idée est que puisque beaucoup de gens pourraient obtenir un jeu Pokemon pour Noël, ces nouveaux joueurs seraient très heureux de recevoir un Pokémon rare ou intéressant du Wonder Trade / Surprise Trade.

C'est un sentiment partagé par de nombreux fans de Pokemon participant à l'événement cette année avec Épée et bouclier Pokémon, comme partagé dans cet article par Eurogamer:

J'espère que la base de fans de Pokemon fait à nouveau la chose où nous produisons une tonne de démarreurs et d'exclusivités de version et les envoyons en tant que métiers mystères à Noël et le 26 décembre, parce que vous SAVEZ qu'un groupe d'enfants obtient le jeu pour Noël

– 🌜 Diana Soreil 🌛 @ 🛌🛌🛌 (@silencedrowns) 19 novembre 2019

Soreil: «J'adore savoir que quiconque obtient quelque chose de spécial vient de rendre sa journée un peu plus lumineuse. Le monde est un feu de poubelle ces derniers temps, et même si je ne peux rien faire de majeur pour aider, remonter le moral en inondant Surprise Trade avec 300 Mimikyus est quelque chose de petit et de facile que je peux réellement faire. »

Bennet: «Le vieil adage« Il vaut mieux donner que recevoir »m’a toujours paru fidèle; Spécialement ce moment de l'année. Il y aura des milliers d'enfants (et d'adultes) dans le monde entier qui recevront ce jeu ou même leur premier Switch pour Noël. J'espère que certains des Pokémon que j'enverrai feront du nouveau voyage de quelqu'un une expérience formidable. "

Kal: "Honnêtement, la seule réaction que je veux, c'est qu'ils soient heureux."

Si vous possédez Épée et bouclier Pokémon, vous pouvez participer à cet événement vous-même en sélectionnant votre starter, des versions exclusives ou tout autre Pokémon intéressant, puis en les échangeant par surprise via le menu Y-Comm.

Qu'est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

