Les fans de Pokémon réagissent à la forme Gigantamax d’Intelleon avec divers mèmes de tireurs d’élite

La semaine dernière, Game Freak avait révélé que Épée / Bouclier Pokémon recevrait de nouvelles mises à jour de contenu parallèlement à la sortie de nouvelles cartes d’extension payantes. L’un de ces nouveaux ajouts est une nouvelle forme Gigantamax pour Intelleon, qui lui donne un pistolet à canon long – et certaines personnes ont été un peu folles à ce sujet.

Après cette révélation, les fans ont posté toutes sortes de mèmes aptes et hilarants décrivant le Pokémon comme un tireur d’élite mortel. Il est assez évident de savoir ce que Game Freak et The Pokemon Company recherchaient – mais nous ne savons pas s’ils avaient l’intention de faire en sorte que les Pokémon fassent de même!

Découvrez un tableau de ces articles amusants ci-dessous:

À tout le moins, le nouveau formulaire d’Intelleon crée un buzz positif pour les passes d’extension et les futures mises à jour de contenu. Nous vous ferons un rapport à mesure que nous en apprendrons davantage sur ces formulaires Gigantamax pour Rillaboom, Scorbunny et Intelleon à l’avenir!

