Les fans de Xbox disent que c’est le meilleur personnage de jeu vidéo

Le goût se décompose en genres, de sorte que chaque joueur a ses titres et personnages de jeux vidéo préférés. Le compte Twitter de Xbox a voulu savoir quelles sont les icônes de l’industrie les plus populaires parmi ses abonnés, il a donc demandé qui étaient les protagonistes les plus importants des jeux vidéo.

Comme prévu, la publication a reçu des centaines de réponses reflétant les goûts de différentes générations de joueurs. Malgré cela, quelques personnages se sont démarqués et ont été mentionnés plusieurs fois.

Les fans de Xbox ont révélé leurs personnages de jeux vidéo préférés

Xbox a demandé aux abonnés ce que serait leur mont Rushmore des joueurs vidéo, se référant au monument qui montre les visages d’importants présidents américains.

La communauté n’a pas tardé à nommer d’innombrables personnages, dont Geralt of Rivia (The Witcher), Ezio Auditore (Assassin’s Creed), les protagonistes du premier Final Fantasy et DOOM Slayer.

Ils ont également mentionné Marcus Fenix ​​(Gears of War), Samus Aran (Metroid), Kratos (God of War), Gordon Freeman (Half-Life), Sonic, Mario, entre autres. Cependant, sans surprise, l’un des plus mentionnés était le Halo Master Chief.

En fait, il était le protagoniste le plus nommé et beaucoup ont assuré qu’il était le meilleur personnage des jeux vidéo. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, certains utilisateurs ont pris la question comme une blague, ils ont donc donné des réponses curieuses et amusantes.

Chief Master Chief

✅ Lord Shaxx

✅ Lien

Gordon Freeman gratuit pic.twitter.com/EKYa6vcG4I

– TheCDJohnson (@TheCDJohnson) 25 mars 2020

Voici une image! pic.twitter.com/UwUny3OJvS

– Lucky (@Lambent_Lucky) 25 mars 2020

pic.twitter.com/m73Rxc6cGq

– «The Mad Slayer» (@TheeMadSpartan) 25 mars 2020

Vous connaissez déjà pic.twitter.com/V2YxnjQ3mL

– ASTRO Gaming (@ASTROGaming) 25 mars 2020

Écoutez-moi … pic.twitter.com/RIdp14DilU

– 🔅☯️Chelle☮️🔅 (@ stargirlgazer88) 26 mars 2020

Hideo Kojima

Shigeru Miyamoto

John Carmack @ John_Garvin

– Techni Myoko🎀 (@NeoTechni) 25 mars 2020

Tous les chèvres pic.twitter.com/jFBhLQelbt

– PMH (@ PMH360) 26 mars 2020

L’avenir de Halo et du Master Chief

Alors que nous parlons de Halo et de son protagoniste, nous vous rappelons que le lancement de Halo Infinite est prévu pour plus tard cette année. Malgré cela, 343 Industries a averti que, compte tenu de la situation actuelle, le développement du jeu pourrait être affecté.

Si vous attendez cette version, vous serez peut-être intéressé de savoir que le roman Shadows of Reach vous préparera pour le nouvel épisode, car il comptera les événements survenus après Halo 5: Guardians. D’un autre côté, le titre aura une incroyable nouvelle collection de jouets.

Xbox travaille en même temps pour booster les e-sports de la saga avec la première du nouvel épisode. Halo Infinite devrait faire ses débuts en 2020 sur Xbox Series X, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations le concernant.

Source

.