Les fans découvrent une énorme erreur dans le dernier manga de Dragon Ball Super

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

30/03/2020 19:13

Numéro 58 du manga Dragon ball super a finalement été publié, où Goku vous êtes plus que prêt à affronter Maure et l’achever une fois pour toutes. Cependant, ce nouvel épisode a une grave erreur que les fans ne pouvaient évidemment pas ignorer et ici nous vous disons de quoi il s’agit.

Pour vaincre Moro, Goku devient Super Saiyan God Super Saiyan, mieux connu sous le nom de Super Saiyan Blue. Cette transformation est déjà bien connue de presque tous les personnages de Dragon ballsauf pour Maure, qui ne l’avait “jamais” vue auparavant, et était étonnée de son niveau de pouvoir. C’est là que se trouve l’erreur, car dans le premier combat Maure avait contre Vegetaon pouvait voir le Prince des Saiyans avec les cheveux bleus emblématiques de cette transformation, contredisant la réaction du méchant.

Manga Dragon ball Ce n’est pas sans ce type d’erreurs, car la dernière fois que l’on en a trouvé était quand Goku Il n’avait pas la capacité de se téléporter d’une planète à une autre. Évidemment, cela a été corrigé dans le prochain numéro, mais la même chose se produira-t-elle avec cette nouvelle erreur? Nous devrons attendre pour connaître la réponse.

