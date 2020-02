Les fans demandent un personnage de 31 minutes dans Super Smash Bros.Ultimate

Rares sont les émissions de télévision qui ont gagné l’affection de leur public ces derniers temps. Parmi eux, le spectacle chilien 31 Minutes, qui a montré ce que l’ingéniosité, le charisme et la créativité pouvaient faire pour donner vie à toute une nouvelle créée par des personnages en peluche et tout ce qui s’est passé dans les coulisses. À ce jour, le programme est toujours au cœur de ses fans en Amérique latine et pour une raison quelconque, quelqu’un a pensé qu’il était temps pour Tulio Triviño de s’aventurer dans un autre secteur, celui des jeux vidéo.

Une publication du site chilien Publimetro a révélé qu’un groupe de fans de 31 Minute avait lancé une campagne sur la plateforme Change.org pour que Tulio Triviño, l’animateur de nouvelles, devienne un personnage de Super Smash Bros.Ultimate. Pour que la pétition soit officialisée, il faut recueillir 15 000 signatures et au moment de la rédaction de cette note, 13 114 sont déjà comptés. Bien qu’il soit évident que le leader du journal à succès 31 Minutes n’atteindra pas le jeu Switch, la pétition représentait une bonne occasion de se souvenir des bons moments de l’émission et de montrer les progrès de Nintendo auprès du public latino-américain.

Quelques heures après le début de la campagne, le compte Twitter de Tulio Triviño lui-même a diffusé la note et, dans le plus pur style du personnage, a demandé à Nintendo de cesser de l’appeler car il ne le laissait pas dormir.

Juanín! De quoi ça parle?

Et s’il vous plaît, dites à ce gars @Nintendo d’arrêter de m’appeler parce qu’il ne me laissera pas dormir https://t.co/dK8SZf111c

– Tulio Triviño (@TuIioTrivino) 25 février 2020

Super Smash Bros.Ultimate est disponible sur Nintendo Switch et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes, telles que des détails sur ce qui se passera après l’arrivée de tous les personnages de Fighter Pass 2.

