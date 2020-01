Les fans japonais s’inquiètent de la traversée d’animaux: de nouveaux horizons car les précommandes n’ont pas encore commencé

Au cours des deux dernières semaines, de nombreux fans japonais de la série Animal Crossing se sont inquiétés d’une chose – quand les précommandes commenceront-elles pour Animal Crossing: New Horizons au Japon?

Contrairement à la plupart des pays, les détaillants japonais commencent généralement les précommandes pour un jeu à venir à une certaine date et heure après que l’éditeur annonce quand il commence. Mais cela n’est pas arrivé pour Animal Crossing: New Horizons, même si nous sommes à 2 mois de sa date de sortie.

Certains de ces commentateurs sont vraiment inquiets car les précommandes de certains jeux, comme Fire Emblem: Three Houses et Pokemon Sword / Shield, ont commencé 4 à 5 mois avant leur date de sortie. Cependant, il convient également de mentionner que les précommandes pour Super Mario Maker 2 et The Legend of Zelda: Breath of the Wild n’ont commencé que deux mois avant leur date de sortie.

Il y a aussi des spéculations selon lesquelles les précommandes commenceront après la conclusion d’Animal Crossing: New Horizons Direct dans un proche avenir, et Nintendo pourrait également annoncer un ensemble Nintendo Switch Lite ou d’autres accessoires conçus après le jeu.

C’est la première fois que nous voyons des fans japonais inquiets de la date de début de précommande d’un jeu Nintendo Switch, ce qui est compréhensible car Animal Crossing: New Horizons est l’un des plus grands jeux que les joueurs attendent avec impatience depuis des années.

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

