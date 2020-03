Les fans japonais vont bientôt mettre la main sur Zarude dans Pokmon Sword and Shield

La légendaire vedette du film sera accompagnée d’un Celebi multicolore pour le même événement.

The Pokmon Companya révélé en février dernier un nouveau Pokmon légendaire appeléZarude, de type végétal et sinistre, qui jouera dans lefilm suivantde la franchise. Bien qu’il ne soit pas encore clair quand et comment l’ajouter à notre équipe en Occident, le dernier numéro du magazine CoroCoro explique tous les détails de la disponibilité pour le public japonais: comme prévu, cette créature sera livrée aux fans en decodeà échanger contre Pokmon Sword / Pokmon Shield lors de la réservation d’un billet pour le film en question.

On ne sait pas comment Zarude et Celebi variocolor atteindront l’OccidentEn fait, ce “cadeau mystère” nous donnera non seulement accès à Zarude, mais aussi unCelebi variocolor. Le premier sera actif du 15 juin au 30 septembre et le second du 17 avril au 30 septembre. Ci-dessous, vous pouvez voir les caractéristiques que chacun aura lors de sa livraison dans le jeu.

Et qu’en est-il de l’Occident? Le film ne sortira pas simultanément en Europe et en Amérique, mais celui qui se termine avec la première d’Armor Island, le premier du DLC prévu pour Sword and Shield, a déjà soulevé des soupçons parmi les fans: il pourrait être livré comme une incitation pour réservation ou quelque chose de similaire, bien qu’il n’y ait actuellement aucun détail officiel à ce sujet.

Zarude (Niv.60), Objet équipé: Restes

Compétence: défense de lame

Mouvements: museau, fouet, mouvement, cri

Celebi Varicolour (Lv.60), Article équipé: Lucky Egg

Compétence: cure naturelle

Mouvements: Magic Blade, Premonition, Vital Drop, Healing Bell

En savoir plus sur: Pokmon Sword / Pokmon Shield, Nintendo et les films et jeux vidéo.

.