Les fans ont trouvé des remorques secrètes pour la troisième saison de Westworld

Aaron Paul dans Westworld. Image: HBOTrailer FrenzyUn endroit spécial pour trouver les dernières bandes-annonces de films et d’émissions de télévision dont vous rêvez.

Rappelez-vous Incite, Inc.? La société sans aucun doute maléfique, probablement présente dans la troisième saison de Westworld et qui a parrainé un vrai panel et a obtenu un vrai site Web il y a quelques mois? Il s’avère que ce site Web était bon pour quelque chose après tout!

Tel que rapporté par Westworld Watchers, un utilisateur de Reddit du nom de MTC_Chickpea a trouvé plus de bandes-annonces secrètes cachées sur le site Web d’Incite, Inc. Il y en a trois au total, qui apparaissent sous certaines conditions sur le site – vous pouvez consulter le post de MTC_Chickpea ici pour plus d’informations.

Les trois nouvelles bandes-annonces sont brèves, mais toutes alléchantes, donnant plus d’informations sur la montée des tensions et la dynamique complexe des personnages de la troisième saison à venir, qui va au-delà des paramètres que nous avons vus jusqu’à présent et nous montre un avenir techno en crise.

Il est possible que l’une de ces remorques soit un bâillon. Je vous laisse décider lequel.

Quoi qu’il en soit, c’est formidable que HBO mette de petits cadeaux comme celui-ci à trouver dans son matériel marketing. Les fans de Westworld ont toujours été incroyablement en ligne et désireux de théoriser / enquêter / jouer avec tout ce que le spectacle fait, donc utiliser des tactiques ARG et des miettes de pain sur Internet pour créer du battage médiatique est juste une affaire avisée. En plus d’être très amusant.

La saison 3 de Westworld sera diffusée le 15 mars sur HBO.

Pour en savoir plus, assurez-vous de nous suivre sur notre Instagram @ io9dotcom.

.