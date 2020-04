Les fans pensent déjà à des conceptions spéciales pour le contrôle de la PlayStation 5

Hier, Sony a surpris les fans, les médias et l’industrie avec le dévoilement de la manette officielle PlayStation 5, DualSense, qui, selon Jim Ryan, innovera de la même manière que la console. Après la présentation, le contrôle est devenu une tendance et comme on sait qu’Internet ne pardonne pas, de nombreux fans ont utilisé son design comme modèle pour libérer leur imagination et montrer les designs les plus fous qui pourraient exister.

Une fois que DualSense a été présenté au monde, les fans ont rapidement utilisé les images officielles soumises par Sony pour réaliser, même numériquement, leurs rêves d’avoir une manette PlayStation 5 conçue par The Last of Us, God of Guerre, Spyro et pourquoi pas, Pokémon et Super Mario Bros .. À partir de ce moment, les réseaux sociaux ont été inondés de designs sans fin pour le contrôleur PS5, certains qui sont évidemment une blague, mais d’autres s’ils le souhaitent. comme une possibilité. Cependant, il est indéniable que la conception du DualSense se prête à faire fonctionner la magie de la scène qui aime les modifications et à l’avenir afficher des contrôles personnalisés.

Internet réinvente le contrôleur PS5 DualSense https://t.co/7ofFEdumV7 pic.twitter.com/VSRnHWuse4

– Jeux vidéo / Actualités (@VideoGameNews) 8 avril 2020

🐐 pic.twitter.com/kllHuInWmG

– Parrigatooooo (@isaparrot) 8 avril 2020

Mon préféré parmi ces contrôleurs PS5 Dualsense fabriqués par des fans est le design Spider Man pic.twitter.com/vYV0fo9we1

– Danny Tran (@meyerpark) 8 avril 2020

Je ne peux pas attendre # Cyberpunk2077 💛 #DualSense # PlayStation5 pic.twitter.com/ascouwBXnn

– Super Mario Faker 🏳️‍🌈 (@The_Mario_Faker) 8 avril 2020

Extras @PlayStation # PS5 # PS5reveal pic.twitter.com/a4LT3HvWHm

– BossLogic (@Bosslogic) 8 avril 2020

Le contrôle DualSense se distingue par sa conception améliorée, similaire à celle du contrôle Xbox One, contrôleur standard dans diverses scènes de jeu, ainsi que pour son microphone intégré et l’utilisation de déclencheurs haptiques qui refléteront sur nos doigts les conditions et les situations qui se produisent dans l’écran.

