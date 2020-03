Les fans pensent que Bethesda travaille sur Prey 2 grâce à ce morceau

DOOM Eternal a fait ses débuts il y a 1 semaine et les joueurs qui ont déjà eu l’occasion d’en profiter ont trouvé des détails intéressants dans l’aventure. Il y en a un en particulier qui a suscité des spéculations de la part des fans de Bethesda, car ils pensent que cela pourrait être la confirmation d’une suite pour Prey (2017).

Grâce aux forums ResetEra, l’utilisateur ActWan a trouvé une référence intéressante à Prey (2017), développé par Arkane Studios et distribué par Bethesda, dans le jeu. On dit que c’est frappant car dans l’image partagée par l’utilisateur on peut voir qu’un livre apparaît sur une étagère avec le titre «2 Prey or Not 2 Prey».

Cela donne quelque chose à dire en raison de la façon dont la phrase du dramaturge William Shakespeare est mentionnée, car un 2 est utilisé pour remplacer la préposition para (à, avec une phonétique similaire à deux). Comme vous pouvez le voir, cela a incité les fans à spéculer sur un nouvel épisode de Prey.

Bethesda travaille sur un nouvel épisode de Prey?

Pour le moment, le distributeur n’a rien confirmé à ce sujet, c’est donc de la pure spéculation des fans. Un détail à prendre en compte est que dans DOOM Eternal il y a aussi des références à d’autres jeux, donc simplement id Software voulait peut-être inclure un œuf de Pâques que tous ceux qui connaissent l’histoire du développement de la série attraperont.

Rappelons que les 2 seuls titres de la série sont Prey (2006) et Prey (2017). En fait, une suite au premier épisode était en cours d’élaboration, mais a ensuite été annulée. Cependant, Arkane Studios a pris en charge une nouvelle itération, qui a fait ses débuts en 2017 pour les consoles actuelles.

Que pensez-vous de cette référence? Pensez-vous que Bethesda travaille sur un nouvel épisode de Prey? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous profitons du fait que nous parlons de Bethesda pour vous rappeler que certains des jeux sur lesquels il fonctionne sont GhostWire: Tokyo et Deathloop, dont nous connaîtrons plus de détails à l’E3 2020, mais ils devraient les révéler d’une autre manière, après l’annulation de l’événement .

Prey (2017) est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

