Les fans peuvent maintenant voter pour le meilleur Pokémon, qui est Koffing

Dans le cadre de sa prochaine célébration de la Journée Pokémon, The Pokémon Company s’est associée à Google pour interroger les fans sur leurs monstres de poche préférés. Avec près de 900 des petits bougres parmi lesquels choisir, il sera difficile pour un Pokémon de se démarquer, mais cela n’a pas empêché les fans de plaider en faveur des espèces qu’ils croient être les meilleures. Je veux dire, la bonne réponse est Koffing, mais allons-y et envisageons d’autres options, que diable.

Depuis l’ouverture des sondages, le subreddit Pokémon a été inondé de plusieurs sujets qui ressemblent plus à des publicités de campagne qu’à des messages de forum. Il s’agit notamment d’appels à l’action pour Bidoof, Eevee, Raichu, Appletun, Qwilfish et Snom, mais les fans de Chewtle ont produit une des propagandes les plus créatives, dirigée par un groupe connu sous le nom de Church of Albert. Pour une raison inexplicable, cette soi-disant église – qui compte moins de 30 membres sur son propre sous-crédit séparé – refuse d’appeler Chewtle par tout sauf Albert, se référant au nom d’origine comme «le mot C» et traitant toute personne qui l’utilise comme hérétique.

Quel que soit leur accord, la propagande que l’Église d’Albert a créée pour Chewtle est une étape au-dessus de ce que j’ai vu pour n’importe quel autre Pokémon, rappelant à la fois l’illustration emblématique “Hope” conçue par Shepard Fairey pour la campagne présidentielle de Barack Obama et l’iconographie féministe de Rosie the Riveter.

Mais tout cela est théorique, car le meilleur Pokémon est Koffing. Il y a très peu de faux semblant dans la petite boule de gaz; Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Bien sûr, cela peut sentir très mal, mais je ne peux pas m’empêcher d’être inspiré par le sourire durable de Koffing. Si un entraîneur peut contourner ses vapeurs, Koffing peut être un ami pour la vie, heureux de simplement flotter et d’aspirer les vapeurs désagréables qui se présentent. Et quand le coup de pouce arrive, Koffing ne réfléchit pas à deux fois avant d’exploser littéralement pour gagner une bataille ou de supprimer une autre sorte de danger qui se trouve sur votre chemin. Tout le monde pourrait utiliser un peu plus de danger dans sa vie.

Cette tarte mignonne peut également être bénéfique pour l’environnement mondial en rapide dégradation. Galar, la région dans laquelle Pokémon épée et bouclier sont installés, bénéficie grandement de la forme évoluée de Koffing, Weezing. Galez Weezings a développé la capacité d’ingérer des contaminants et de produire de l’air pur. Ce sont essentiellement des filtres vivants, capables de voyager d’un endroit à l’autre et de purifier les polluants qui pourraient autrement nuire aux humains. Imaginez: des flottes de Koffing et Weezing sont transportées à travers le monde, engloutissant des toxines dangereuses et aidant à maintenir des conditions d’habitabilité. Je vous mets au défi de nommer un Pokémon qui peut être plus utile pour réparer les dégâts de l’industrialisation.

Dans tous les cas, voter pour votre Pokémon préféré – qui, si vous lisez les deux derniers paragraphes, devrait maintenant être Koffing – est aussi simple que de visiter Google et de rechercher «Pokémon vote». De là, vous pourrez choisir un Pokémon de chaque région tous les jours jusqu’au 14 février. Les résultats de ce vote seront partagés le 27 février, autrement connu sous le nom de Pokémon Day.

