Les fans remasterisent l’un des moments les plus emblématiques de WoW

Cela fait presque une décennie que les joueurs de World of Warcraft ils sont entrés dans le Citadelle de la Couronne de glace gagner une fois pour toutes au Le roi-liche Arthas Menetil. La cinématique avec laquelle l’expansion s’est terminée Colère du roi-liche C’est l’un des meilleurs de la saga, mais il pèse définitivement sur les années. Heureusement, un groupe de fans a été chargé de le remasteriser avec de nouvelles textures, modèles et effets d’éclairage.

Blizzard Il a fait de son mieux avec la technologie que 2009 nous a offerte, mais les modèles de personnages primitifs avec leurs visages et leurs cheveux esthétiques n’ont pu capturer que certains points de cette scène émotionnelle. Les animateurs de WoW, Pivitol et MasterVertex 3D, avec l’aide de Dedrich, un autre artiste 3D, reconstruit, recréé, retexturisé et simplement revitalisé la cinématique originale. Vérifiez par vous-même ci-dessous:

Source: Pivotal

